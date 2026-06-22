Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज इन दिनों लगातार बदल रहा है. मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बागपत और आसपास के जिलों में कभी बादल तो कभी तेज धूप लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है. सोमवार सुबह से निकली तेज धूप और बढ़ी हुई नमी ने उमस को और अधिक असहज बना दिया. सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मेरठ और गाजियाबाद में आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.