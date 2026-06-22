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धूप, उमस और बादलों की आंखमिचौली: जानें गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में कब मिलेगी राहत?

Ghaziabad Weather Today: मेरठ-गाजियाबाद समेत पूरे पश्चिमी यूपी में फिलहाल धूप, उमस और बादलों का आंखमिचौली का खेल चल रहा है. वहीं आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने राहत की उम्मीद जगाई है. आइये जानते हैं गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 5-6 दिन मौसम कैसा रहने का अनुमान है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 22, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:05 PM IST
धूप, उमस और बादलों की आंखमिचौली: जानें गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में कब मिलेगी राहत?

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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