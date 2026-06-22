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Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज इन दिनों लगातार बदल रहा है. मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बागपत और आसपास के जिलों में कभी बादल तो कभी तेज धूप लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है. सोमवार सुबह से निकली तेज धूप और बढ़ी हुई नमी ने उमस को और अधिक असहज बना दिया. सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मेरठ और गाजियाबाद में आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.
सुबह राहत, दोपहर में बेचैनी
बीते दिन बादलों और धूप के बीच आंखमिचौली देखने को मिली, लेकिन सोमवार को दोपहर चढ़ते ही सूरज के तेवर तीखे हो गए. हवा चलने के बावजूद वातावरण में नमी अधिक होने से लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ा. बाजारों और सड़कों पर निकलने वाले लोगों को पसीने और उमस ने परेशान किया. मेरठ में सुबह के समय आर्द्रता 60 प्रतिशत तक दर्ज की गई, जबकि गाजियाबाद में भी नमी का स्तर ऊंचा बना रहा.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) से गाजियाबाद के लिए 7-दिवसीय मौसम पूर्वानुमान
|तारीख
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|मौसम का अनुमान
|चेतावनी
|23 जून
|41°C
|30°C
|साफ आसमान, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|24 जून
|41°C
|30°C
|साफ आसमान, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|25 जून
|42°C
|30°C
|शुष्क मौसम, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|26 जून
|40°C
|31°C
|साफ मौसम, उमस में वृद्धि
|कोई चेतावनी नहीं
|27 जून
|41°C
|31°C
|साफ आसमान, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|28 जून
|41°C
|31°C
|मुख्यतः साफ मौसम
|कोई चेतावनी नहीं
अगले 7 दिन: गर्मी बरकरार, बारिश के संकेत भी
मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 23 से 28 जून तक मौसम मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है. हालांकि स्थानीय स्तर पर नमी और गर्म हवाओं के टकराव से कहीं-कहीं बादल बन सकते हैं. तापमान 40-41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से गर्मी का असर जारी रहेगा.
मानसून की रफ्तार बढ़ी, पश्चिमी यूपी की निगाहें आसमान पर
देशभर में मानसून ने दो सप्ताह की सुस्ती के बाद फिर गति पकड़नी शुरू कर दी है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जून के अंतिम सप्ताह में मानसूनी गतिविधियां और मजबूत हो सकती हैं, जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है.
मौसम वैज्ञानिक की सलाह
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. यूपी शाही के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक धूप और बादलों का मिश्रित दौर बना रहेगा. स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश होने पर तापमान में गिरावट आ सकती है और उमस से राहत मिल सकती है. ऐसे में लोगों को पर्याप्त पानी पीने, दोपहर की तेज धूप से बचने और मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) से मेरठ के लिए 7-दिवसीय मौसम पूर्वानुमान
|तारीख
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|मौसम का अनुमान
|चेतावनी
|23 जून
|39°C
|29°C
|साफ आसमान
|कोई चेतावनी नहीं
|24 जून
|40°C
|29°C
|साफ आसमान, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|25 जून
|40°C
|29°C
|शुष्क मौसम, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|26 जून
|40°C
|29°C
|साफ मौसम, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|27 जून
|41°C
|30°C
|साफ आसमान, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|28 जून
|40°C
|28°C
|साफ आसमान,तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं