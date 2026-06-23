Add Zee Business As A Preferred Source
App

गाजियाबाद- नोएडा में बिगड़ा मौसम, धूलभरी आंधी के बाद गर्मी से राहत, IMD ने जल्द बूंदाबांदी के दिये संकेत

Ghaziabad Weather Today: गाजियाबाद-नोएडा में मंगलवार को दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. अचानक तेज हवाओं के साथ आंधी से धूप गायब हो गयी. वहीं मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में जल्द बारिश हो सकती है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 23, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:39 PM IST
गाजियाबाद- नोएडा में बिगड़ा मौसम, धूलभरी आंधी के बाद गर्मी से राहत, IMD ने जल्द बूंदाबांदी के दिये संकेत

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
AC ब्लास्ट... बच्चे रो रहे थे... लखनऊ अग्निकांड की कहानी पड़ोसी महिला की जुबानी
Lucknow coaching center fire2 hrs ago
2
Lucknow news2 hrs ago
3
Unnao Panchayat Elections2 hrs ago
4
Barabanki News2 hrs ago
5
Muzaffarnagar Coaching Center2 hrs ago