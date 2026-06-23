राज्य चुनें
Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद-नोएडा में मंगलवार को दोपहर बाद तेज हवाओं ने गर्मी से राहत दी. हालांकि इससे पहले तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाईं. मंगलवार को सुबह से ही आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने के कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद में सुबह न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया. वहीं नोएडा में भी मौसम लगभग ऐसा ही रहा.
अगले सात दिनों तक 40 डिग्री के आसपास रहेगा पारा
दिल्ली के लोदी कॉलोनी स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र के (Regional Meteorological Centre) के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार गाजियाबाद और नोएडा में 24 से 29 जून तक अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. नोएडा में 26 और 27 जून को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि गाजियाबाद में भी पारा 40 डिग्री के आसपास बना रहेगा. रात का तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) से गाजियाबाद के लिए 7-दिवसीय मौसम पूर्वानुमान
|तारीख
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|मौसम का अनुमान
|चेतावनी
|23 जून
|41°C
|30°C
|तेज हवाओं के साथ आंधी
|बूंदाबांदी के संकेत
|24 जून
|41°C
|30°C
|साफ आसमान, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|25 जून
|42°C
|30°C
|शुष्क मौसम, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|26 जून
|40°C
|31°C
|साफ मौसम, उमस में वृद्धि
|कोई चेतावनी नहीं
|27 जून
|41°C
|31°C
|साफ आसमान, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|28 जून
|41°C
|31°C
|मुख्यतः साफ मौसम
|कोई चेतावनी नहीं
|29 जून
|4°C
|28°C
|मुख्यतः साफ मौसम
|कोई चेतावनी नहीं
पूर्वानुमान में अधिकांश दिनों के लिए "मेनली क्लियर स्काई" यानी मुख्य रूप से साफ आसमान की स्थिति दर्शाई गई है. इससे दिन के समय धूप का असर और अधिक महसूस हो सकता है.
25 जून से मौसम में बदलाव के संकेत
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 25 जून के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर के कुछ हिस्सों में मौसम करवट ले सकता है. गाजियाबाद और नोएडा के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट बारिश होने की संभावना है. हालांकि इस बारिश से तापमान में बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन उमस और गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है.
21 जून को बादलों की आवाजाही के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब फिर तेज धूप ने मौसम को तपिश भरा बना दिया है. दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच गर्मी का प्रभाव सबसे अधिक महसूस किया जा रहा है.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) से मेरठ के लिए 7-दिवसीय मौसम पूर्वानुमान
|तारीख
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|मौसम का अनुमान
|चेतावनी
|23 जून
|39°C
|29°C
|साफ आसमान
|कोई चेतावनी नहीं
|24 जून
|40°C
|29°C
|साफ आसमान, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|25 जून
|40°C
|29°C
|शुष्क मौसम, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|26 जून
|40°C
|29°C
|साफ मौसम, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|27 जून
|41°C
|30°C
|साफ आसमान, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|28 जून
|40°C
|28°C
|साफ आसमान,तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|29 जून
|40°C
|28°C
|साफ आसमान,तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
हीट स्ट्रेस से बचने के लिए बरतें सावधानी
- दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें.
- पर्याप्त मात्रा में पानी, नींबू पानी और अन्य तरल पदार्थ लेते रहें.
- धूप में निकलते समय सिर को टोपी, गमछे या छाते से ढकें.
- बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को गर्मी से विशेष रूप से बचाएं.
- चक्कर, सिरदर्द या अत्यधिक कमजोरी महसूस होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें.
मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल गाजियाबाद-नोएडा में गर्मी और उमस का दौर जारी रहेगा, जबकि 25 जून के बाद हल्के मौसमीय बदलाव लोगों को कुछ राहत दे सकते हैं.