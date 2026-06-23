Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद-नोएडा में मंगलवार को दोपहर बाद तेज हवाओं ने गर्मी से राहत दी. हालांकि इससे पहले तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाईं. मंगलवार को सुबह से ही आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने के कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद में सुबह न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया. वहीं नोएडा में भी मौसम लगभग ऐसा ही रहा.