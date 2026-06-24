Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. हालांकि अब मौसम के मोर्चे पर राहत भरी खबर सामने आ रही है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ने के बाद इसका प्रभाव जल्द ही पश्चिमी यूपी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तक पहुंच सकता है. यदि मौजूदा परिस्थितियां अनुकूल बनी रहीं तो 25 से 26 जून के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में प्री-मानसूनी और मानसूनी बारिश की शुरुआत होने की संभावना है.