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Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. हालांकि अब मौसम के मोर्चे पर राहत भरी खबर सामने आ रही है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ने के बाद इसका प्रभाव जल्द ही पश्चिमी यूपी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तक पहुंच सकता है. यदि मौजूदा परिस्थितियां अनुकूल बनी रहीं तो 25 से 26 जून के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में प्री-मानसूनी और मानसूनी बारिश की शुरुआत होने की संभावना है.
गाजियाबाद में कैसा रहेगा मौसम?
बुधवार सुबह गाजियाबाद में हल्की धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई. सुबह न्यूनतम तापमान करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. हवा की गति सामान्य बनी हुई है, लेकिन उमस के कारण लोगों को असहजता महसूस हो रही है.
मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 24 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना भी जताई गई है.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) से गाजियाबाद के लिए 7-दिवसीय मौसम पूर्वानुमान
|तारीख
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|मौसम का अनुमान
|चेतावनी
|24 जून
|38°C
|27°C
|आंशिक रूप से बादल, तेज आंधी का अंदेशा
|आंधी और बारिश का येलो अलर्ट
|25 जून
|38°C
|28°C
|शुष्क मौसम, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|26 जून
|39°C
|28°C
|साफ मौसम, उमस में वृद्धि
|कोई चेतावनी नहीं
|27 जून
|40°C
|26°C
|साफ आसमान, तेज गर्मी
|कोई चेतावनी नहीं
|28 जून
|40°C
|26°C
|मुख्यतः साफ मौसम
|कोई चेतावनी नहीं
|29 जून
|38°C
|26°C
|मुख्यतः साफ मौसम
|कोई चेतावनी नहीं
|30 जून
|38°C
|26°C
|आंशिक रूप से बादल छाएंगे
|गरज-चक और आंधी के साथ ब
अगले सप्ताह तक मानसून के पहुंचने के संकेत
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार में मानसून की तेज प्रगति उत्तर प्रदेश के लिए सकारात्मक संकेत है. पूर्वी और मध्य यूपी में बारिश की शुरुआत के बाद इसका असर पश्चिमी जिलों तक भी पहुंचेगा. गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हापुड़ और आसपास के क्षेत्रों में जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
25 से 29 जून के बीच गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि आसमान मुख्य रूप से साफ या आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है. 30 जून को फिर से गरज-चमक और हल्की वर्षा की संभावना बन रही है.
धूल भरी आंधी ने बढ़ाई परेशानी
मंगलवार दोपहर बाद गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली. तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा. हालांकि आंधी के बाद तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली.
स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह
विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून आने तक लोगों को गर्मी और लू से बचाव के उपाय जारी रखने चाहिए. दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ का सेवन करें तथा बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें. मौसम में बदलाव के साथ अगले कुछ दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन सतर्कता अभी भी जरूरी है.
|26°C