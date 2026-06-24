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गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, IMD ने बताया- कब होगी मानसून की दस्तक

Ghaziabad Weather Today: गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल्द ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 48 घंटे में पश्चिमी यूपी समेत कई जिलों में प्री-मानसूनी बारिश शुरू हो सकती है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 24, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:30 PM IST
गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, IMD ने बताया- कब होगी मानसून की दस्तक
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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