जयपुरिया मॉल का 'चाकूबाज प्रेमी'! रेस्टोरेंट में घुसा, किचन से उठाया चाकू और प्रेमिका पर बरसा दिए थप्पड़

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Ghaziabad Mall Viral News: गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित जयपुरिया मॉल के एक नामी रेस्टोरेंट 'कैलिफोर्निया बुरिटो' में उस वक्त भगदड़ मच गई, जब एक सिरफिरे आशिक ने अपनी ही प्रेमिका पर सरेआम थप्पड़ों की बौछार कर दी. सिरफिरा आशिक हाथ में धारदार चाकू लेकर स्टोर के किचन में घुस आया और प्रेमिका को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया. इस घटना से मॉल में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. किसी चश्मदीद ने इस पूरी वारदात का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.
किसी और की दोस्ती से नाराज था आशिक
जानकारी के मुताबिक, आरोपी मुस्लिम युवक की पहचान प्रताप विहार निवासी के रूप में हुई है, जो कि पीड़िता का पुराना परिचित और प्रेमी बताया जा रहा है. मॉल में 'कैलिफोर्निया बुरिटो' रेस्टोरेंट में हिंदू युवती काम करती है. बताया जा रहा है कि युवती की अपने ही स्टोर में काम करने वाले एक अन्य सहकर्मी से काफी अच्छी दोस्ती थी. इसी बात को लेकर आरोपी प्रेमी शक और गुस्से में था. आरोपी अचानक सुबह सवेरे मॉल पहुंचा और सीधा रेस्टोरेंट के किचन में जा घुसा. वहां रखे चाकू को हाथ में उठाकर उसने युवती पर हमला कर दिया और उसे जमकर पीटा.
पुलिस की हिरासत में आरोपी युवक
मॉल घूमने आए किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इंदिरापुरम थाना पुलिस हरकत में आई और तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू की. मामले की जानकारी देते हुए एसीपी सूर्यबली मौर्य ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया, जिसमें एक लड़का-लड़की आपस में झगड़ा कर रहे हैं. इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच-पड़ताल की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह वीडियो थाना इंदिरापुरम के जयपुरिया मॉल का है.
इंदिरापुरम थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज
उन्होंने बताया कि जहां युवक और युवती, जो पूर्व से एक-दूसरे को जानते हैं, में युवक द्वारा युवती के साथ किसी बात को लेकर मारपीट की जा रही है. इस सूचना पर थाना इंदिरापुरम में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है. अभियुक्त को हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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