जयपुरिया मॉल का 'चाकूबाज प्रेमी'! रेस्टोरेंट में घुसा, किचन से उठाया चाकू और प्रेमिका पर बरसा दिए थप्पड़

किसी और की दोस्ती से नाराज था आशिक

जानकारी के मुताबिक, आरोपी मुस्लिम युवक की पहचान प्रताप विहार निवासी के रूप में हुई है, जो कि पीड़िता का पुराना परिचित और प्रेमी बताया जा रहा है. मॉल में 'कैलिफोर्निया बुरिटो' रेस्टोरेंट में हिंदू युवती काम करती है. बताया जा रहा है कि युवती की अपने ही स्टोर में काम करने वाले एक अन्य सहकर्मी से काफी अच्छी दोस्ती थी. इसी बात को लेकर आरोपी प्रेमी शक और गुस्से में था. आरोपी अचानक सुबह सवेरे मॉल पहुंचा और सीधा रेस्टोरेंट के किचन में जा घुसा. वहां रखे चाकू को हाथ में उठाकर उसने युवती पर हमला कर दिया और उसे जमकर पीटा.