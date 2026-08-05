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जयपुरिया मॉल का 'चाकूबाज प्रेमी'! रेस्टोरेंट में घुसा, किचन से उठाया चाकू और प्रेमिका पर बरसा दिए थप्पड़

Ghaziabad Mall Viral News: गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित जयपुरिया मॉल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक युवक युवती के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग और युवती की किसी अन्य सहकर्मी से बातचीत से नाराज होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 05, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:12 AM IST
जयपुरिया मॉल का 'चाकूबाज प्रेमी'! रेस्टोरेंट में घुसा, किचन से उठाया चाकू और प्रेमिका पर बरसा दिए थप्पड़
Image Credit: Ghaziabad Mall Viral News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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