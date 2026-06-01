सूर्या चौहान हत्याकांड: अब असद के घर पर चलेगा बुलडोजर? प्रशासन का बड़ा एक्शन, मुनादी कर खाली करने का अल्टीमेटम

Ghaziabad Surya Murder Asad Encounter News: गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के नवनीत विहार में सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां पहुंचकर तहसीलदार ने एसडीएम द्वारा जारी नोटिस को आरोपी के घर पर चस्पा कर दिया है. इस दौरान बकायदा ढोल बजवाकर और मुनादी कराकर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी भी दी गई.

बुलडोजर एक्शन की चेतावनी

प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण अवैध जमीन पर किया गया है, इसलिए 15 दिनों के भीतर इस पर अपना जवाब दिया जाए. अगर तय समय में खुद कब्जा नहीं हटाया गया, तो प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें, सूर्या चौहान की हत्या करने वाला असद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है. असद के एनकाउंटर पर सवाल भी उठने लगे हैं. सियासी दल लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं.

असद को गलती की सजा मिली-चाचा

गाजियाबाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 50000 के इनामी असद का शव लेने के लिए बुलंदशहर से उसके चाचा आबिद गाजियाबाद पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि असद ने गलत किया है. उसकी सजा उसको मिली है. परिवार में असद के पिता, सौतेली मां, एक भाई और बहन है. भाई और बहन की शादी हो चुकी है, जो इसे अलग रहते हैं. असद के चाचा ने यह भी बताया कि 29 तारीख में गांव में, जहां हम रहते हैं, वहां पुलिस गई थी. उन्होंने वैसी दबिश डाली, मतलब पूछताछ की कि यहां असद आया है क्या? मैंने कहा सर यहां तो नहीं आया है. इसे कई साल हो गए वगैरह उधर गए. गांव से भी इनका कोई ऐसा खास मतलब नहीं है.

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उसके चाचा का कहना है कि इनका रहना इधर ही है. फिर ये पूछताछ करके और फिर वो वापस चले गए. उसके बाद फिर रविवार सुबह, कल सुबह इसकी कुछ खबर मिली ऐसी ही कि हां अभी हाथ नहीं आया है. इतने पकड़ लिए हैं, ये सब. आज सुबह गांव वालों ने बताई कि भाई ऐसी-ऐसी बात हुई है, उसको जो है एनकाउंटर हो गया है.

पुलिस की गिरफ्त में असद के पिता

असद के पिता को पुलिस उठा ले गई है. उसके पिता ने पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं. पिता का कहना था कि उन्हें असद और सूर्या के बीच हुए विवाद के बारे में पता था. उन्होंने ही असद को सूर्या को सबक सिखाने को कहा था. इसके बाद बीते 28 मई को असद और उसके साथियों ने मिलकर सूर्या चौहान की हत्या कर दी थी. वारदात को अंजाम देने के बाद से असद फरार चल रहा था. इस बीच पुलिस को असद की जानकारी मिली और फिर पुलिस ने घेरकर असद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असद ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में असद मारा गया.

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