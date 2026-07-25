गाजियाबाद में सिस्टम की लापरवाही: अवैध ब्रेकर ने ली राहुल की जान, शिकायत पर चुप्पी साध बैठा नगर निगम

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

पुलिस की कार्रवाई पर भी पीड़ित परिजनों ने असंतोष जताया है. आरोप है कि थाना पुलिस ने शुरुआत में नगर निगम और आरडब्ल्यूए के खिलाफ शिकायत तक दर्ज नहीं की. बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद 22 जून को एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसमें किसी को नामजद नहीं किया गया. पीड़ित परिजनों का कहना है कि अब तक न तो अवैध स्पीड ब्रेकर बनवाने वालों की जिम्मेदारी तय हुई है और न ही हादसे के बाद साक्ष्य मिटाने के आरोप में कोई कार्रवाई की गई है.