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गाजियाबाद में सिस्टम की लापरवाही: अवैध ब्रेकर ने ली राहुल की जान, शिकायत पर चुप्पी साध बैठा नगर निगम

Ghaziabad News: गाजियाबाद में कथित अवैध स्पीड ब्रेकर से 34 वर्षीय युवक की जान चली गई. जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने नगर निगम की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं. आरोप है कि हादसे के अगले दिन स्पीड ब्रेकर हटाया गया. फिर नगर निगम ने मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर पूछे गए सवालों का जवाब भी नहीं दिया.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 25, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:15 AM IST
गाजियाबाद में सिस्टम की लापरवाही: अवैध ब्रेकर ने ली राहुल की जान, शिकायत पर चुप्पी साध बैठा नगर निगम
Image Credit: Ghaziabad News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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