गाजियाबाद में सिस्टम की लापरवाही: अवैध ब्रेकर ने ली राहुल की जान, शिकायत पर चुप्पी साध बैठा नगर निगम

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Ghaziabad News: गाजियाबाद के राजेंद्र नगर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक कथित अवैध स्पीड ब्रेकर की वजह से 34 वर्षीय युवक की मौत हो गई. इस मामले में प्रशासनिक जवाबदेही पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. पीड़ित परिवार का आरोप है कि सड़क पर बनाए गए अवैध स्पीड ब्रेकर ने राहुल की जान ले ली, लेकिन हादसे के बाद न सिर्फ स्पीड ब्रेकर को हटा दिया गया. बल्कि, नगर निगम मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल (IGRS) पर पूछे गए सवालों का जवाब देने से साफ-साफ इनकार कर दिया.
क्या है ये पूरा मामला?
पीड़ित परिवार की मानें तो, 6 जून की रात करीब 11:30 बजे यह हादसा हुआ था. राहुल अपने परिवार के लिए खाने का सामान लेने बाइक से निकले थे. सेक्टर-2, राजेंद्र नगर स्थित 2nd RM ब्लॉक सोसाइटी के सामने हाल ही में बने स्पीड ब्रेकर से उनकी बाइक उछल गई. इस हादसे में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए. आनन-फानन में उन्हें आसपास के लोग दिल्ली के जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
जानिए कब बना था ये स्पीड ब्रेकर?
स्थानीय लोगों की मानें तो, यह स्पीड ब्रेकर राजेंद्र नगर की एक सोसाइटी की RWA ने नगर निगम को पत्र लिखकर बनवाया था. वहीं पीड़ित परिजनों का कहना है कि नगर निगम की इस मामले पर जवाबदेही तय होनी चाहिए. 9 जून को परिवार ने नगर निगम की भूमिका पर सवाल उठाते हुए लिखित शिकायत देकर जवाब मांगा था.
नगर निगम ने क्या कहा?
पीड़ित परिवार का कहना है कि जब लंबे समय तक कोई जवाब नहीं मिला तो 10 जुलाई को परिवार ने दोबारा शिकायत की और मुख्यमंत्री पोर्टल IGRS के जरिए भी मामले को उठाया. फिर जवाब देते हुए नगर निगम ने कहा कि इस तरह के सवालों का जवाब IGRS के माध्यम से नहीं दिया जा सकता. अब पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि IGRS पर भी जवाबदेही तय नहीं होगी, तो फिर आम लोगों के लिए इस व्यवस्था का क्या उद्देश्य रह जाता है.
पीड़ित परिजनों ने लगाए ये आरोप
मृतक के साले सुमित का आरोप है कि शिकायत में सिर्फ सार्वजनिक जवाबदेही से जुड़े सवाल पूछे गए थे. इसमें किसी गोपनीय या संवेदनशील जानकारी की मांग नहीं की गई थी. इसके बावजूद अधिकारियों ने जवाब देने से इनकार कर दिया, जो सरकारी व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है. पीड़ित परिजनों का आरोप है कि ब्रेकर को दुर्घटना के अगले ही दिन बिना जांच-पड़ताल के हटा दिया गया था.
दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
पुलिस की कार्रवाई पर भी पीड़ित परिजनों ने असंतोष जताया है. आरोप है कि थाना पुलिस ने शुरुआत में नगर निगम और आरडब्ल्यूए के खिलाफ शिकायत तक दर्ज नहीं की. बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद 22 जून को एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसमें किसी को नामजद नहीं किया गया. पीड़ित परिजनों का कहना है कि अब तक न तो अवैध स्पीड ब्रेकर बनवाने वालों की जिम्मेदारी तय हुई है और न ही हादसे के बाद साक्ष्य मिटाने के आरोप में कोई कार्रवाई की गई है.
फिलहाल, प्रशासन से पीड़ित परिवार निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है.
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