Ghaziabad: जेल से बाहर आते ही मिली मौत, दिनदहाड़े हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उतारा मौत के घाट

Ghaziabad News: यूपी के गाजियाबाद जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मोदीनगर थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा बस्ती में शुक्रवार को दिनदहाड़े एक युवक अहसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि मृतक पहले एक युवक की हत्या के आरोप में जेल में बंद था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था.

हमलावर हुए फरार

जानकारी के अनुसार, अहसान इन दिनों निशा नाम की किन्नर के साथ मेरठ के परतापुर क्षेत्र में रह रहा था. शुक्रवार को वह अपने घर सिकरी इलाके में आया हुआ था. इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और अहसान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से अहसान की मौके पर ही मौत हो गई. हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए.

मची अफरातफरी,

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची मोदीनगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. किन्नर निशा ने पुलिस को बताया कि हत्या करने वालों में आबिद, साजिद और उनके साथी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि यह वही लोग हैं, जिनके परिजन की हत्या के आरोप में अहसान पहले जेल गया था.

क्या बोले डीसीपी ग्रामीण?

मामले में डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि पुलिस मृतक के परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करेगी. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं. फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है. अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

