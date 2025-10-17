Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2965237
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

Ghaziabad: जेल से बाहर आते ही मिली मौत, दिनदहाड़े हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उतारा मौत के घाट

Ghaziabad Murder: गाजियाबाद जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मोदीनगर थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा बस्ती में शुक्रवार को दिनदहाड़े एक युवक अहसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 17, 2025, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ghaziabad Murder
Ghaziabad Murder

Ghaziabad News: यूपी के गाजियाबाद जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मोदीनगर थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा बस्ती में शुक्रवार को दिनदहाड़े एक युवक अहसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि मृतक पहले एक युवक की हत्या के आरोप में जेल में बंद था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था.

हमलावर हुए फरार
जानकारी के अनुसार, अहसान इन दिनों निशा नाम की किन्नर के साथ मेरठ के परतापुर क्षेत्र में रह रहा था. शुक्रवार को वह अपने घर सिकरी इलाके में आया हुआ था. इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और अहसान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से अहसान की मौके पर ही मौत हो गई. हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए.

मची अफरातफरी, 
घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची मोदीनगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. किन्नर निशा ने पुलिस को बताया कि हत्या करने वालों में आबिद, साजिद और उनके साथी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि यह वही लोग हैं, जिनके परिजन की हत्या के आरोप में अहसान पहले जेल गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले डीसीपी ग्रामीण?
मामले में डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि पुलिस मृतक के परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करेगी. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं. फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है. अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

यह भी पढ़िए - दिवाली और छठ पर घर जाने के लिए यात्रियों की भारी भीड़, 70 स्पेशल ट्रेनों को गाजियाबद स्टेशन पर मिला स्टॉपेज

यह भी पढ़िए -  बीमारी का बहाना बनाकर 3.10 लाख की साइबर ठगी! पुलिस ने गाजियाबाद से किया सनसनीखेज खुलासा

 

 

TAGS

Ghaziabad Murder

Trending news

Ghaziabad News
दिवाली-छठ पर यात्रियों की भीड़, 70 स्पेशल ट्रेनों को गाजियाबद स्टेशन पर मिला स्टॉपेज
baghpat news
बीमारी का बहाना बनाकर 3.10 लाख की साइबर ठगी! पुलिस ने गाजियाबाद से किया सनसनी खुलासा
UP Encounter
योगी राज में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, एक साथ कई शहरों में बदमाशों पर बरसी गोलियां
premanand ji maharaj
प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा शुरू, हाथ जोड़कर भक्तों का किया अभिवादन, उमड़े भक्त
Meerut News
किसान आंदोलन से चर्चित पूनम पंडित बनेंगी मेरठ की बहू,जानें किसके संग लेंगी सात फेरे
Sitapur accident
सीतापुर में दर्दनाक हादसा, टायर फटने से पलटी एंबुलेंस, चार लोगों की मौत
Hariom Valmiki Murder Case
फतेहपुर में बड़ा सियासी मोड़, मृतक की बहन बनी स्टाफ नर्स तो भाई को स्कूल में जॉब
Meerut News
यूपी में चंद्रशेखरआजाद का नया फॉर्मूला, भीम आर्मी चीफ ने इकरा हसन को कहा 'छोटी बहन'
Yogi government
दीपावली पर सीएम योगी का बड़ा तोहफा, 5 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा स्कॉलरशिप
Hariom valmiki murder
राहुल गांधी का फतेहपुर में विरोध, हरिओम बाल्मीकि के परिवार ने मिलने से किया इनकार