मास्टरप्लान 2031 से बदलेगी गाजियाबाद, लोनी और मोदीनगर की तस्वीर, एक ही जगह पर सब सुविधाएं, 64 लाख लोगों को फायदा!

Ghaziabad Master plan 2031: गाजियाबाद, लोनी और मोदीनगर में अब और तेजी से विकास की बयार बहेगी. गाजियाबाद, लोनी और मोदीनगर महायोजना-2031 को मंजूरी मिल गई है.महायोजना-2031 के प्रभावी होने से गाज़ियाबाद में निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी. कई रूकी हुई और नई योजनाएं पूरी होंगी. गाजियाबाद में औद्योगिकीकरण और वन डिस्ट्रिक्ट वन-प्रोडक्ट को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के समीप नये औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं.

गाजियाबाद के लोगों को अपने भूखंड का लैडयूज पता करने के लिए जीडीए नहीं आना होगा. वेबसाइट पर ऐसी सुविधा शुरू की जाएगी कि इन जगहों के लोग अपनी तहसील, गांव और गाटा संख्या जैसे ही उसमें भरेंगे तो उसके बाद उनका लैंडयूज दिख जाएगा. इस नए प्लान से यहां निवेश के नए मौके भी मिलेंगे और शहर की अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा होगा.

मास्टरप्लान-2031 को मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद, लोनी और मोदीनगर के लिए मास्टरप्लान-2031 को मंजूरी दे दी है. यह प्लान 64 लाख की जनसंख्या को देखते हुए तैयार किया गया है. इस मंजूरी के फलीफूत होने के बाद घर, काम और मनोरंजन की बेहतर सुविधा मिलने के आसार हैं. शनिवार को जीडीए सभागार में आयोजित हुई प्रेस कॉफ्रेंस में बताया गया कि मास्टरप्लान अगले कुछ सालों में इन इलाकों को तस्वीर बदल देगा. आबादी के लिए बेहतर सुविधाएं होगी. मकसद व्यवस्थित तरीके से विकसित करना है.

लैडयूज पता करना आसान

जीडीए सभागार में हुई पीसी में अतुल वत्स ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में ही लोगों को अपने भूखंड का लैडयूज पता करने के लिए जीडीए के दफ्तर नहीं आना होगा. वेवसाइट पर ऐसी सुविधा शुरू होगी कि लोग अपना तहसील, गांव और गाटा संख्या जैसे ही उसमें जैसे ही भरेंगउनका लैंडयूज दिखने लगेगा.

गाजियाबाद के आसपास के इलाके बनेंगे बेहतर

यह प्लान करीब 64 लाख लोगों को देखते हुए तैयार किया गया है. इस महायोजना में कई बड़े बदलाव किए गए है, जो गाजियाबाद और आसपास के इलाकों को और बेहतर बनाएंगे. लैडयूज की सुविधा पहली बार इस मास्टर में मिली है,ये सुविधा अलग-अलग इलाके में दी गई. इससे वहां के लोग आवासीय के साथ ही व्यावसायिक गतिविधि भी कर सकेंगे. इस प्लान में ट्रांजिट ओरिएंटेड डिवेलपमेंट (TOD) नीति को लागू करने पर जोर दिया गया है. मेट्रो और रैपिड रेल कॉरिडोर के आसपास के इलाकों को विकसित किया जाएगा.

बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

इस नए प्लान के तहत ईस्टने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पास नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा मोदीनगर और गालंद गांव में औद्योगिक क्षेत्र विकासित किए जाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा भी अन्य एरिया में भी विकास के काम किए जाएंगे. मकसद बन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट योजना को बढ़ावा देना है.

डिस्क्लेमर

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

मुरादाबाद-बरेली हाईवे को फोरलेन से सिक्सलेन करने की तैयारी शुरू, सर्वे पूरा, NHAI ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव