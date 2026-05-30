'बकरे को हलाल होते देखा है?' बोलकर मुस्लिम दोस्त ने सूर्या की चाकू से गोदकर की हत्या, गाजियाबाद में सनसनी

वैभव शर्मा/गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद में हिंदू युवक सूर्या चौहान की 28 मई (बकरीद) की शाम कुछ पूर्व परिचित मुस्लिम दोस्तों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. सूर्या अपने दोस्तों के साथ क्षेत्र में घूम रहा था, इसी दौरान उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया. घायल को नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

कब की है घटना?

एफआईआर के मुताबिक, यह घटना 28 मई को दोपहर करीब 3:30 बजे खोड़ा थाना क्षेत्र की शर्मा डेरी वाली गली में हुई. शिकायतकर्ता विनीत राजपूत ने बताया कि उनका भाई सूर्या अपने दोस्त आयुष और विक्की के साथ जा रहा था, तभी रास्ते में उनकी मुलाकात अशद से हुई. पहले कहा गया कि आरोपी ने उसे बकरीद पर पार्टी के बहाने बुलाया था, लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. सूर्या के दोस्तों ने बताया कि उनके साथ कई सारे लोग थे.

कभी बकरा हलाल होते देखा है...

गुरुवार को बकरीद के दिन सूर्या पड़ोस में रहने वाले दोस्त विक्की और आयुष के साथ घर के पास घूम रहा था. इस दौरान सूर्या के पास पड़ोस में ही रहने वाले असद ने फोन किया और बकरीद पर मिलने के लिए गली नंबर दो के पास बुलाया. सूर्या के दोस्त आय़ुष ने कहा कि असद ने कहा कि क्या कभी तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है, वो हमें लेकर गया. वहां असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक समेत अन्य युवकों ने सूर्या को दबोच लिया और उस पर बड़े चाकू से कई वार किए. चाकू से हमला करने के बाद सारे भाग गए.

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पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह

बताया जा रहा है कि करीब 8 महीने पहले दोनों के बीच मामूली विवाद हुआ था. इसी रंजिश को लेकर आरोपी ने हमला कर दिया. बहस के दौरान अशद ने गाली-गलौज करते हुए सूर्या पर अचानक चाकू से कई वार कर दिए, जिनमें सबसे गंभीर चोट पेट में लगी.

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

घायल सूर्या को तुरंत नोएडा के सेक्टर-62 स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसकी हालत बेहद नाजुक थी. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पहले इस मामले में हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था, लेकिन अब इसमें हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है.

मूलरूप से एटा के सुखवाबाद के रहने वाले यश चौहान परिवार के साथ नवनीत विहार खोड़ा में परिवार के साथ रहते हैं. पिता कौशलेंद्र की मृत्यु हो चुकी है और परिवार में मां, छोटा भाई 17 साल का सूर्या और छोटी बहन हैं. सूर्या चौहान 11 वीं कक्षा का छात्र था.

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