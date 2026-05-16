तपने लगी धरती, जल रहा आसमान, गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में अगले 72 घंटे भारी, IMD का बड़ा अलर्ट

Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद- नोएड और मेरठ जैसे शहरों में तापमान एक बार फिर बढ़ने लगा है. तो क्या आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होगी या गर्मी का सितम लू में बदल जायेगा. पढ़ें हफ्ते भर के मौसम का अलर्ट.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम

मौसम विभाग की मानें आंधी और बारिश के दौर के बाद अब जल्द ही प्रदेश में हीट वेव शुरू होने वाली है. अलर्ट के मुताबिक यूपी के कई जिलों में 17 मई से लू का अलर्ट रहेगा. वहीं तापमान धीरे-धीरे बढ़ते हुए 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है.

गाजियाबाद का मौसम

गाजियाबाद में हफ्तेभर आसमान साफ रहने का अनुमान है. 17 मई रविवार को गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो 23 मई तक अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है.

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मेरठ का मौसम

मेरठ में रविवार को आसमान साफ रहेगा और अगले 72 घंटे में हीट वेव का अलर्ट है. 17 मई को अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहने का अनुमान है जो 22 मई तक 44 तक पहुंच सकता है. हालांकि इस दौरान 20 मई से हीट वेव की आशंका जताई गई है.

बुलंदशहर का मौसम

गाजियाबाद, मेरठ की तर्ज पर बुलंदशहर में भी आने वाले सप्ताह में राहत के कोई आसार नहीं है. 22 मई तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. यानी अगले सप्ताह सातों दिन आसमान से आग सी बरसेगी.

मौसम विशेषज्ञों की सलाह

उत्तर प्रदेश में हीट-वेव का प्रकोप लगभग शुरू हो गया है, जो जल्द ही अपने चरम पर दिखाई देगा. विशेषज्ञों ने इस दौरान ठंडे फल और पेय पदार्थों के सेवन की सलाह दी है. साथ ही कहा कि दोपहर में जरूरी काम के अलावा घर से निकलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. विशेषज्ञों को आशंका है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण की समस्या भी बढ़ सकती है.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

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