लाइन और इंतजार खत्म.. अब मोबाइल वैन से घर-घर पहुंचा पासपोर्ट, गाजियाबाद में 'चलता-फिरता कार्यालय'
लाइन और इंतजार खत्म.. अब मोबाइल वैन से घर-घर पहुंचा पासपोर्ट, गाजियाबाद में 'चलता-फिरता कार्यालय'

Ghaziabad News: पासपोर्ट बनवाने के लिए घंटों लाइन में लगना और कार्यालय के चक्कर काटने से लोगों को निजात मिलने वाला है. गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने एक बड़ी पहल की है. जिसके तहत 'पासपोर्ट मोबाइल वैन' की शुरुआत की गई है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Sep 11, 2025, 07:27 PM IST
लाइन और इंतजार खत्म.. अब मोबाइल वैन से घर-घर पहुंचा पासपोर्ट, गाजियाबाद में ‘चलता-फिरता कार्यालय’

Ghaziabad News: अब पासपोर्ट बनवाने के लिए घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा. पासपोर्ट कार्यालय के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है. गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने एक बड़ी पहल की है. जिसके तहत 'पासपोर्ट मोबाइल वैन' की शुरुआत की गई है. यह योजना लोगों के लिए राहत लेकर आई है. क्योंकि अब पासपोर्ट से जुड़ी तमाम औपचारिकताएं सीधे आपके डोरस्टेप पर पूरी की जा रही हैं.

चलता-फिरता पासपोर्ट कार्यालय

पासपोर्ट मोबाइल वैन को एक "चलता-फिरता पासपोर्ट कार्यालय" कहा जा रहा है. इसमें पासपोर्ट बनाने से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं मौजूद हैं. चाहे वह फोटो खींचना हो, बायोमेट्रिक डेटा लेना हो, दस्तावेजों का सत्यापन करना हो या आवेदन जमा करना – सब कुछ इसी वैन के अंदर हो जाता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोगों को पासपोर्ट कार्यालय तक आने-जाने में लगने वाले समय और मेहनत से छुटकारा मिल रहा है.

तीन दिवसीय शिविर में मिली बड़ी सफलता

हाल ही में 9 से 11 सितंबर 2025 तक यह मोबाइल वैन गाजियाबाद स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के परिसर में लगाई गई. इस विशेष शिविर का उद्घाटन BEL गाजियाबाद के जनरल मैनेजर जितेंद्र सिंह और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (आईएफएस) अनुज स्वरूप ने संयुक्त रूप से किया. इस दौरान दोनों अधिकारियों ने इस पहल को आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत बताया और कहा कि यह बदलाव पासपोर्ट सेवाओं को ज्यादा सहज और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम है.

विदेश मंत्रालय की पहल

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप ने बताया कि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार इस अभियान को चलाया जा रहा है. "पासपोर्ट सेवाएं आपके द्वार" की इस अवधारणा का मकसद है कि हर नागरिक को समयबद्ध और सरल तरीके से पासपोर्ट उपलब्ध हो सके. उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रबंधन को इस आयोजन में दिए गए विशेष सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया.

लोगों ने सराहा पहल

इस तीन दिवसीय शिविर में 100 से अधिक आवेदकों ने अपने पासपोर्ट से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कीं. वैन में ही उन्हें फोटो खिंचवाने, बायोमेट्रिक डेटा देने और दस्तावेज सत्यापन जैसी सुविधाएं मिलीं. आवेदकों ने इस व्यवस्था की जमकर सराहना की और कहा कि यह वास्तव में "सरकार जनता के दरवाजे तक सेवा पहुंचा रही है" का सटीक उदाहरण है.

समय और संसाधनों की बचत

मोबाइल वैन से पासपोर्ट सेवाएं मिलने से लोगों का समय ही नहीं, बल्कि यात्रा और अन्य खर्चों में भी बचत हो रही है. साथ ही, पूरे प्रोसेस में पारदर्शिता और गति भी आई है. यह पहल उन लोगों के लिए भी बेहद मददगार है जो दफ्तर जाने में असमर्थ होते हैं या फिर जिन्हें लंबी कतारों से परेशानी होती है.

भविष्य की तैयारी

अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में इस तरह के और शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह सुविधा पहुंच सके. अगर यह मॉडल सफल रहा, तो उम्मीद है कि पूरे देश में "पासपोर्ट मोबाइल वैन" जैसी सेवाओं को बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

