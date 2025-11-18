Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

गाजियाबाद पुलिस की डिजिटल उड़ान, अब थाने और कोर्ट का चक्कर खत्म, घर बैठे मोबाइल पर एक क्लिक में ट्रैक होगा केस

Ghaziabad Digital Court Tracking: गाजियाबाद में पुलिसिंग व्यवस्था और बेहतर होने वाली है. इसके लिए गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने एक व्यापक डिजिटल पहल की है. यहां 'कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम' की औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई है. ऐसे में जानिए इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 10:08 AM IST
Ghaziabad Police
Ghaziabad Digital Court Tracking: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने पुलिसिंग को पारदर्शी, तेज और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. यहां सोमवार को पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़ ने ' कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम (CCMS)' को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया. यह पूरी तरह वेब-आधारित सिस्टम है, जो अदालतों में चल रहे मामलों की रियल-टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सुविधा देगा.

जानें क्या है CCMS?
पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़ ने इसे 'डेटा संचालित और जन-केंद्रित पुलिसिंग का सशक्त मॉडल' बताया है. इस सिस्टम के जरिए 126, 129, 152, 164, 170 बीएनएस, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामलों की डिजिटल ट्रैकिंग होगी. लंबित मुकदमों का समयबद्ध निस्तारण और पारदर्शिता मुख्य लक्ष्य है. 

क्या है इसका उद्देश्य?
पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़ के मुताबिक, कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम (CCMS) के जरिये नागरिक अपने घर बैठे केस की स्थिति और अगली तारीख देख सकेंगे. पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल रिकॉर्ड, झूठी जमानत पर रोक के लिए बांड की डिजिटल निगरानी और रियल-टाइम डैशबोर्ड से वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी होगी. इसके साथ ही कई अन्य प्रमुख फायदे भी होंगे. 

बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था में सहयोग
पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़ ने कहा कि कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम न्याय वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है. इस पहल से गाजियाबाद पुलिस का लक्ष्य जनता की भागीदारी बढ़ाना और न्याय प्रक्रिया में विश्वास पैदा करना है. हम नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वह इस नई प्रणाली का लाभ उठाएं और एक बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था बनाने में सहयोग करें.

