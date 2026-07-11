गाजियाबाद में धू-धू कर जली स्कूल की बस, चंद मिनटों में जलकर हुई राख, नंदग्राम कट के पास मची अफरा-तफरी!

मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम

बस में आग की विकराल लपटें उठती देख स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और टीम मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया. शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि दमकल विभाग की टीम पूरी घटना की जांच कर रही है ताकि आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा सके. इस हादसे के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दमकल विभाग के अनुसार बस का पंजीकरण नंबर UP-14 GT-6565 है तथा उसमें सीएनजी किट लगी हुई थी. घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है.