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गाजियाबाद में धू-धू कर जली स्कूल की बस, चंद मिनटों में जलकर हुई राख, नंदग्राम कट के पास मची अफरा-तफरी!

Ghaziabad school bus fire: गाजियाबाद में नंदग्राम कट के पास डीपीएसजी स्कूल की खड़ी बस में अचानक भीषण आग लग गई. आग ने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. राहत की बात यह रही कि घटना के समय बस में कोई बच्चा सवार नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया और कोई हताहत नहीं हुआ.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 11, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:01 PM IST
गाजियाबाद में धू-धू कर जली स्कूल की बस, चंद मिनटों में जलकर हुई राख, नंदग्राम कट के पास मची अफरा-तफरी!
Image Credit: Ghaziabad NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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