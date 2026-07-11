गाजियाबाद में धू-धू कर जली स्कूल की बस, चंद मिनटों में जलकर हुई राख, नंदग्राम कट के पास मची अफरा-तफरी!

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वैभव शर्मा/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बेहद डराने वाली खबर सामने आई है. यहाँ नंदग्राम कट के पास सड़क किनारे खड़ी दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद (DPSG) की एक स्कूल बस में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि चंद मिनटों में ही पूरी बस धू-धू कर जल उठी और आग का गोला बन गई. गनीमत रही की बस के अंदर बच्चे सवार नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था.
देखते ही देखते राख हुई बस
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि आसमान में काले धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता था. गनीमत यह रही कि हादसा जब हुआ, तब बस खाली खड़ी थी और उसके अंदर कोई भी बच्चा या स्कूल स्टाफ सवार नहीं था. वरना एक बहुत बड़ी और दर्दनाक दुर्घटना घट सकती थी.
मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम
बस में आग की विकराल लपटें उठती देख स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और टीम मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया. शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि दमकल विभाग की टीम पूरी घटना की जांच कर रही है ताकि आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा सके. इस हादसे के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दमकल विभाग के अनुसार बस का पंजीकरण नंबर UP-14 GT-6565 है तथा उसमें सीएनजी किट लगी हुई थी. घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है.
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