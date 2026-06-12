हत्या को साबित करने के लिए क्या-क्या चाहिये

असंगति, सबसे बढ़कर, गंभीर तर्क की मांग करती है, न कि अलंकारिक निश्चितता की. आपराधिक कानून में, संदेह, यहां तक कि सबसे मजबूत संभव संदेह भी, कभी भी सबूत की जगह नहीं ले सकता है. हत्या के लिए कृत्य और इरादे दोनों को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता होती है, और यदि यह हत्या साबित होती है, जैसा कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103 के तहत है, तो अभियोजन पक्ष का कार्य इसे स्थापित करना और दोषियों को दंडित करना है. यदि एक से अधिक व्यक्ति समान इरादे से शामिल हैं, तो बीएनएस की धारा 3(5) लागू होगी, या यदि पूर्वचिंतन साबित किया जा सकता है, तो आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धारा 61 लागू हो सकती है. ये आपराधिक आरोप अपने आप में पर्याप्त महत्व रखते हैं और इन्हें गंभीर बनाने के लिए धर्म को अतिरिक्त मकसद के रूप में आवश्यक नहीं है.

इसलिए मामले का पहला भाग पीड़ित पर निर्भर है. परिवार के न्याय के अधिकार को कमजोर करना गैरकानूनी और अनैतिक होगा क्योंकि एक युवा लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. जब हिंसा, चाकू, कई लोगों और शायद बाद में भागने के प्रयास के साथ मौत की बात आती है, तो आरोपों में दम होता है अगर इसकी पुष्टि के लिए चिकित्सा और दस्तावेजी सबूत, गवाहों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट हों. ये जानकारी एकत्र कर ली गई है, तथा जांच जारी रहने तक परिवार को उचित देखभाल तथा समय पर जानकारी मिलनी चाहिए. उन्हें अपराधियों से किसी भी प्रकार की धमकी नहीं मिलनी चाहिए, न ही किसी भी समय प्रक्रिया के अभाव में मामले को नजरअंदाज होने दिया जाना चाहिए.