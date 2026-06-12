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Opinion: सूर्य चौहान हत्या मामला- अपराध, सांप्रदायिक कथा और संयम के संवैधानिक कर्तव्य के बीच जांच बनी चुनौती

Surya Chauhan Murder Case: गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान की हत्या क्रूर हिंसा में से एक है, जो आपराधिक कानून के तहत पूर्ण दंड के योग्य है. कोई भी सभ्य समाज किसी किशोर की हत्या के प्रति निष्क्रिय नहीं हो सकता. लेकिन क्या हत्या की जांच को सांप्रदायिक आख्यान का विषय बनने दिया जा सकता है.

Written ByDr. AP SinghEdited By:Pradeep Kumar Raghav
Published: Jun 12, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:36 PM IST
Opinion: सूर्य चौहान हत्या मामला- अपराध, सांप्रदायिक कथा और संयम के संवैधानिक कर्तव्य के बीच जांच बनी चुनौती

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