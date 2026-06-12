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Ghziabad: हत्या सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मानवीय त्रासदी है और यदि आरोप वास्तव में सत्य साबित होते हैं, तो गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान की हत्या क्रूर हिंसा में से एक है, जो आपराधिक कानून के पूर्ण दंड के योग्य है. कोई भी सभ्य समाज किसी किशोर की हत्या के प्रति निष्क्रिय नहीं हो सकता. एक परिवार की पीड़ा, पड़ोस और जनता का आक्रोश और प्रतिशोध की मांग, ये सभी इस कृत्य के परिणाम हैं. दूसरे, इससे भी अधिक गंभीर प्रश्न यह उठा है कि क्या हत्या की जांच को सांप्रदायिक आख्यान का विषय बनने दिया जा सकता है, जबकि तथ्यों को अभी अदालत में प्रमाणित किया जाना बाकी है. आपराधिक न्याय प्रणाली का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत अपराधियों को दंडित करे, न कि पूरे समुदाय को दोषी ठहराए. लोकतंत्र में जहां कानून सर्वोच्च है, सजा व्यक्तिगत रहनी चाहिए, साक्ष्य सर्वोपरि रहना चाहिए और निर्णय केवल अदालत से ही आ सकता है.
हत्या की वजह सांप्रदायिक नफरत या व्यक्तिगत विवाद?
कुछ रिपोर्टों के अनुसार, सूर्या चौहान की खोड़ा में असद और कुछ युवकों से मिलने के बाद हत्या कर दी गई थी. पुलिस संस्करण और कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ये दोनों व्यक्ति एक-दूसरे को जानते थे, और एक विवाद हुआ जो मौत में समाप्त हुआ. हालांकि, परिवार के अनुसार, लड़के को लालच देकर उस स्थान पर लाया गया था, वहां कई पुरुष थे, और यह एक पूर्वनियोजित हत्या थी. कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि हत्या धर्म के कारण हुई थी, संभवतः इसलिए क्योंकि यह घटना ईद/बकीरीद के निकट हुई थी, और आरोपियों की ओर से अपमानजनक टिप्पणियां भी की गई थीं. इसके विपरीत, अन्य स्थानीय स्रोतों ने सुझाव दिया है कि मकसद अभी भी अनिश्चित है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सांप्रदायिक नफरत के बजाय व्यक्तिगत झगड़े से उपजा है.
हत्या को साबित करने के लिए क्या-क्या चाहिये
असंगति, सबसे बढ़कर, गंभीर तर्क की मांग करती है, न कि अलंकारिक निश्चितता की. आपराधिक कानून में, संदेह, यहां तक कि सबसे मजबूत संभव संदेह भी, कभी भी सबूत की जगह नहीं ले सकता है. हत्या के लिए कृत्य और इरादे दोनों को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता होती है, और यदि यह हत्या साबित होती है, जैसा कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103 के तहत है, तो अभियोजन पक्ष का कार्य इसे स्थापित करना और दोषियों को दंडित करना है. यदि एक से अधिक व्यक्ति समान इरादे से शामिल हैं, तो बीएनएस की धारा 3(5) लागू होगी, या यदि पूर्वचिंतन साबित किया जा सकता है, तो आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धारा 61 लागू हो सकती है. ये आपराधिक आरोप अपने आप में पर्याप्त महत्व रखते हैं और इन्हें गंभीर बनाने के लिए धर्म को अतिरिक्त मकसद के रूप में आवश्यक नहीं है.
इसलिए मामले का पहला भाग पीड़ित पर निर्भर है. परिवार के न्याय के अधिकार को कमजोर करना गैरकानूनी और अनैतिक होगा क्योंकि एक युवा लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. जब हिंसा, चाकू, कई लोगों और शायद बाद में भागने के प्रयास के साथ मौत की बात आती है, तो आरोपों में दम होता है अगर इसकी पुष्टि के लिए चिकित्सा और दस्तावेजी सबूत, गवाहों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट हों. ये जानकारी एकत्र कर ली गई है, तथा जांच जारी रहने तक परिवार को उचित देखभाल तथा समय पर जानकारी मिलनी चाहिए. उन्हें अपराधियों से किसी भी प्रकार की धमकी नहीं मिलनी चाहिए, न ही किसी भी समय प्रक्रिया के अभाव में मामले को नजरअंदाज होने दिया जाना चाहिए.
मीडिया को क्या करना चाहिये
चाहे पीड़ित होने की कितनी भी प्रशंसा की जाए और इसे महत्वहीन बनाने के खिलाफ बचाव किया जाए, इसे मीडिया की तमाशा में नहीं बदला जाना चाहिए, और किसी परिवार के स्वाभाविक गुस्से को इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कुछ संगठन और राजनीतिक अभिनेता इसका राजनीतिकरण करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं. ऐसा कई मामलों में होता है, और फिर भी दुःख वास्तविक होता है. कानून को संज्ञेय, गंभीर अपराध का संज्ञान लेना चाहिए, तथा प्रत्येक व्यक्ति को न्याय के कटघरे में लाने के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए जिसने षडयंत्र रचा, उकसाया या वास्तविक अपराधी था.
आरोपियों का समुदाय विशेष से होना सांप्रदायिक दंगा का वजह बन सकता है
लेकिन तर्क के दूसरे भाग को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए. आपराधिक आरोप व्यक्तिगत होते हैं, और भारत में कानून और साक्ष्य के तहत स्पष्ट रूप से प्रावधान किए बिना कोई सांप्रदायिक दायित्व नहीं हो सकता. आरोपी व्यक्ति, इस मामले में हत्या का मुख्य आरोपी असद और उसके साथी, किसी धर्म के प्रतिनिधि नहीं हैं. एक समुदाय से संबंधित होने के कारण उनकी स्थिति स्वतः ही हत्या के मामले को सांप्रदायिक दंगा नहीं बना देती. यह तथ्य कि हत्या ईद/बकरीद जैसे धार्मिक त्योहार के दौरान हुई थी, तभी प्रासंगिक है जब यह पीड़ित के धर्म के आधार पर मकसद या साजिश साबित करता है. अपने आप में इसका कोई निश्चित मूल्य नहीं है.
क्या ये सांप्रदायिक अपराध था
यह बिंदु महत्वपूर्ण है. सांप्रदायिक अपराध के लिए इस बात का सबूत आवश्यक है कि अपराध किसी व्यक्ति या लोगों के विरुद्ध उनके धर्म के कारण या समूहों के बीच दुर्भावना पैदा करने के उद्देश्य से किया गया है. बीएनएस की धारा १०३ (२) विशेष रूप से नस्ल, जाति, समुदाय, व्यक्तिगत विश्वास या अन्य समान कारणों से सामान्य इरादे वाले पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा हत्या से संबंधित है. इसका तात्पर्य यह है कि यदि इस धारा को लागू किया जाना है तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए, और जनता इसके लिए अनुमान लगाकर कोई काल्पनिक मकसद नहीं बना सकती. तभी सांप्रदायिक कथा को प्राथमिकता मिलती है. आपराधिक न्यायालय यह पूछता है कि किसने किसके साथ क्या किया है और किस इरादे से किया है - यह विशुद्ध रूप से साक्ष्य आधारित प्रश्न है; जबकि सांप्रदायिक तर्क यह पता लगाने का प्रयास करता है कि किस धर्म को दोषी ठहराया जाए. पहला कानून का शासन है, दूसरा समूह आरोप है. व्यक्तिगत अपराध को सांप्रदायिक अपराध में बदलना केवल क्रोध और प्रतिशोध का चारा प्रदान करता है; इसका न्याय से कोई लेना-देना नहीं है.
क्या यह घटना हिंदू समुदाय पर हमला?
इन मुद्दों पर खोड़ा के आसपास जो कुछ हुआ है, उससे पता चलता है कि राजनीतिक हस्तियां और संगठन मृतक के आवास पर एकत्र हुए हैं और इस घटना को हिंदू समुदाय पर हमला बताया है, और कुछ ने तो घरों को ध्वस्त करने, किरायेदारों को हटाने और सामूहिक दंड की मांग तक कर दी है. लेकिन यह एक संवैधानिक राष्ट्र के शासन के सिद्धांतों पर हमला है; राज्य के पास पहले से ही अपराध से निपटने, अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन्हें कानून के अनुसार दंडित करने की अपार शक्तियां हैं; किसी अन्य के अपराध के लिए पड़ोसियों या निर्दोष किरायेदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, या किसी अपराधी के साथ संबंध होने का आरोप लगाकर किसी पर मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं है.
सौभाग्य से, भारत की दंड संहिता में ऐसे सांप्रदायिक उकसावे से निपटने के प्रावधान हैं - बीएनएस की धारा 196 में विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने पर दंड का प्रावधान है, धारा 197 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है, जो राष्ट्रीय एकीकरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, तथा धारा 353 में फर्जी या भ्रामक जानकारी फैलाने पर दंड का प्रावधान है. इन्हें अक्सर सोशल मीडिया मामलों में लागू होते देखा जा सकता है, लेकिन मूलतः, इन प्रावधानों का गहरा संवैधानिक कारण निजी दुःख को सार्वजनिक अशांति में बदलने से रोकना है.
गलत सूचना का प्रसारण बेहद खतरनाक
गाजियाबाद हत्या में शामिल अन्य लोगों के वीडियो के प्रसार ने खतरे को और बढ़ा दिया है. आज के संदर्भ में, आपराधिक कार्यवाही से पहले संपादित वीडियो, भड़काऊ कैप्शन और सांप्रदायिक टैगलाइनों की एक श्रृंखला के माध्यम से एक छाया कार्यवाही होती है. एक मासूम वीडियो, जो पुराना भी हो सकता है, चार्ज-शीट से भी तेजी से फैलता है. जब तक पुलिस स्पष्टीकरण लेकर आएगी या तथ्य जांच सामने आएगी, तब तक समाज की धारणा पहले ही तय हो चुकी होगी. ऐसे माहौल में जिम्मेदारी चुप रहने की नहीं बल्कि मितभाषी होने की है. आक्रोश उचित हो सकता है; गलत सूचना उचित नहीं है; न्याय की मांग वैध है, उकसाना वैध नहीं है.
जघन्य आरोपों में मुठभेड़ कितनी सही
दूसरा आयाम पुलिस मुठभेड़ है जिसमें असद मारा गया. पुलिस के अनुसार, वह फरार था और उसके सिर पर इनाम रखा गया था तथा पकड़े जाने पर उसने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे उसने आत्मरक्षा में कार्रवाई की. यदि इस संस्करण पर विश्वास किया जाए, तो पुलिस की कार्रवाई को "अपने कार्यों के निर्वहन में तथा खतरनाक अपराधी की गिरफ्तारी में निजी बचाव और सार्वजनिक कर्तव्य के अधिकार के वैध प्रयोग" के रूप में बचाव किया जा सकता है. ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत पुलिस कर्मियों को तब तक मरना पड़े जब तक अन्य लोग उन्हें मारने के लिए तैयार हों. आसन्न खतरे के लिए राज्य द्वारा "बल आनुपातिकता" का प्रयोग करना उचित है.
अभियुक्त की मौत का मतलब संवैधानिक जांच का बंद होना नहीं
हालांकि, मुठभेड़ में हुई मौत कभी भी मुकदमे का विकल्प नहीं हो सकती है, और पुलिस कार्रवाई में अभियुक्त की मौत का मतलब संवैधानिक जांच का बंद होना नहीं है; बल्कि इसका मतलब वास्तव में एक और जांच का रास्ता खोलना है. संविधान का अनुच्छेद 21 सभी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वे निर्दोष हों या भगोड़े हों और यहां तक कि जघन्य अपराध के संदिग्ध हों. पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुलिस मुठभेड़ों में हुई मौतों की पारदर्शी, प्रभावी और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता होगी. अनिवार्य सुरक्षा उपायों में पूर्व खुफिया जानकारी दर्ज करना, पुलिस गोलीबारी के कारण हुई मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करना, स्वतंत्र जांच, फोरेंसिक के लिए साक्ष्य का संरक्षण, पोस्टमार्टम, मजिस्ट्रेट द्वारा जांच और मुठभेड़ के गैरकानूनी होने पर सजा देना शामिल है
यह अभियुक्त के प्रति सहानुभूति का मामला नहीं है, बल्कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मामला है. संविधान न केवल निर्दोष लोगों की रक्षा करता है, बल्कि उस प्रक्रिया की भी रक्षा करता है जिसके माध्यम से अपराध का निर्धारण किया जाता है. जैसे ही समाज किसी अभियुक्त की मृत्यु को निर्णायक न्याय के रूप में मनाना शुरू करता है, तो वह पूरी संस्था, जिससे दोषियों को दंडित करने की अपेक्षा की जाती है, कमजोर हो जाती है. मुकदमे में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, उद्देश्य स्थापित किया जाएगा, सहयोगियों की पहचान की जाएगी, गवाहों की परीक्षा ली जाएगी तथा सार्वजनिक रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे. मुठभेड़, भले ही वैध हो, मुख्य गवाह को राज्य के संस्करण के अलावा किसी अन्य सबूत के बिना हटा देती है.
राज्य को यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि दोनों सत्य एक साथ मौजूद हो सकते हैं: सूर्या का परिवार अपनी हत्या के लिए न्याय का हकदार है और असद की मुठभेड़ में हुई मौत वैधता की उचित जांच की हकदार है. ये दोनों आवश्यकताएं विरोधाभासी नहीं हैं बल्कि कानून के शासन की पूरक हैं. जो राज्य हत्या के साथ-साथ मुठभेड़ों में अपनी कार्रवाई का भी कठोरता से जवाब देने में सक्षम है, वह कमजोर नहीं बल्कि संवैधानिक है; जबकि, जो राज्य अपराध या दंड या जवाबदेही पर निर्णय लेने में जनता के गुस्से के आगे झुक जाता है, वह मजबूत नहीं, बल्कि मनमाना है
मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिये
मीडिया को भी अपरिहार्य भूमिका निभानी होगी. जबकि प्रेस लोगों को अपराध के बारे में सूचित करने, अधिकारियों से पूछताछ करने और पीड़ित को आवाज देने की एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाता है; कोई भी रिपोर्टिंग जो पक्षपातपूर्ण, चयनात्मक और/या सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देती है, वह सार्वजनिक चर्चा और आपराधिक न्याय प्रशासन को दूषित करने का काम करेगी. ऐसी सुर्खियाँ जो प्रासंगिकता या तथ्य की आवश्यकता के बिना धर्म को प्रमुखता से पेश करती हैं, अविश्वास और पूर्वाग्रह पैदा कर सकती हैं; जबकि सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए पीड़ित की पीड़ा को कम करने वाली कहानियाँ लापरवाह लग सकती हैं और उसी सार्वजनिक विश्वास को अलग कर सकती हैं जिसकी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को आवश्यकता होती है.
पीड़ित परिवार के आरोपों की स्पष्ट रूप से रिपोर्ट
ऐसे मामलों में, यह आवश्यक है कि पीड़ित परिवार के आरोपों की स्पष्ट रूप से रिपोर्ट की जाए, पुलिस संस्करण की रिपोर्ट उसी प्रकार की जाए जैसा कि कहा गया है और स्थानीय गवाहों के संस्करण की रिपोर्ट की जाए, साथ ही उद्देश्य से संबंधित बारीकियों और संदेहों की भी रिपोर्ट की जाए, अपराध और धार्मिक रूप से प्रेरित अपराध के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए. यह बिना सबूत के दोषी ठहराने से इनकार करने के कानूनी अर्थ में तटस्थता होगी; उदासीनता के अर्थ में नहीं.
सार्वजनिक आक्रोश गुमराह करता है!
न्यायपालिका ने लगातार दोहराया है कि आपराधिक न्याय सबूत पर आधारित है, भावना नहीं. निर्दोषता की धारणा, सबूत का बोझ, निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई तकनीकी नियम नहीं हैं बल्कि व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करते हैं; न केवल निर्दोष बल्कि उन अपराधों के अपराधी भी जो लोकप्रिय नहीं हैं. सार्वजनिक आक्रोश एक ऐसी घटना है जो हमें गुमराह करने के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है, और इसलिए, उचित प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है जब यह सबसे कम लोकप्रिय हो.
अभियोजन पक्ष के लिये सवाल
खोड़ा मामले में अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना होगा: झगड़े का तात्कालिक कारण, पूर्व शत्रुता, क्या सूर्या और असद के बीच कोई मित्रता या परिचय था; किसने किसे और कहां से फोन किया, इसमें शामिल व्यक्तियों की संख्या, हथियारों का कब्ज़ा, पूर्वनियोजित या अचानक हमला, क्या इसमें कोई धार्मिक उकसावे या निशाना बनाने की घटना शामिल थी और रिकॉर्ड पर कौन से स्वतंत्र साक्ष्य मौजूद हैं? सीसीटीवी, कॉल विवरण, फोरेंसिक रिपोर्ट और चिकित्सा साक्ष्य क्या बताते हैं? किससे और कब क्या बरामद किया गया? ये कोई मामूली सवाल नहीं हैं, बल्कि यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि क्या यह एक साधारण हत्या है या सामुदायिक इरादे और पूर्वचिंतन से प्रेरित सामूहिक हत्या है.
इनपुट रिकॉर्ड किया जाए
इसी प्रकार, मुठभेड़ों की जांच के लिए यह आवश्यक है कि इनपुट रिकॉर्ड किया जाए, पुलिस अधिकारी के हथियारों की जांच की जाए और उनके कारतूसों का मिलान किया जाए, मृतक के कथित हथियार को बैलिस्टिक और फिंगरप्रिंट विश्लेषण के लिए भेजा जाए, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाए, तथा एक स्वतंत्र जांच की जाए और आरोपी के रिश्तेदारों को सूचित किया जाए तथा उनसे संपर्क किया जाए? ये प्रश्न असद को सूर्या की कथित हत्या से दोषमुक्त करने के लिए नहीं हैं; बल्कि, वे राज्य की कार्रवाई की सीमाओं और संवैधानिक सीमाओं का परीक्षण करते हैं.
सामूहिक दंड का आह्वान अत्यंत संतोषजनक
वर्तमान में सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण समस्या तत्काल न्याय है. विध्वंस, बेदखली, मुठभेड़ में हत्या और सामूहिक दंड का आह्वान अत्यंत संतोषजनक है, लेकिन कानूनी और संवैधानिक रूप से खतरनाक है. आपराधिक कानून में हत्या के लिए कठोर सजा का प्रावधान है, यहां तक कि जहां उपयुक्त हो, गंभीर हत्या के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का भी प्रावधान है. यह उचित प्रक्रिया के बिना दंड की अनुमति नहीं देता है; तथा राज्य या गैर-राज्य अभिनेता किसी समुदाय को उसके व्यक्तिगत सदस्य के कथित कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं.
एक जिम्मेदार समाज विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों के बीच हर अपराध को सभ्यताओं के सांप्रदायिक टकराव में नहीं बदल सकता. भारत में पहले से ही एक ऐसा समाज है जो पीड़ित होने की अफवाह, प्रचार और प्रतिस्पर्धा के प्रति संवेदनशील है. ऐसी स्थिति से बचना आवश्यक है जहां एक हत्या प्रतीक में बदल जाए, प्रतीक नारे में बदल जाए तथा नारा हथियार में बदल जाए. यह कानून का शासन है जिसे इस चक्र को रोकना होगा, घटना को तथ्यों और प्रक्रिया के दायरे में वापस लाना होगा. इसे अपराध, जांच, मुकदमे और सजा के ढांचे पर वापस लौटना चाहिए.
सांप्रदायिक मकसद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता
इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सांप्रदायिक मकसद को नजरअंदाज किया जा सकता है. यदि घटना धार्मिक रूप से लक्षित निकली, तो कानून को निश्चित रूप से उस बढ़ी हुई दोषीता को पूरा करना चाहिए; हालाँकि, यदि यह एक व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता थी, जो बाद में सांप्रदायिक बयानबाजी से रंग गई, तो कानून को समान रूप से होना चाहिए, इसे जनता द्वारा समझने की आवश्यकता है कि पीड़ित के सम्मान के बारे में झूठ न बोलने से उस पीड़ित को मदद मिलती है. सूर्या की हत्या (यदि यह वास्तव में हुई है) प्रचार के बजाय सच्चाई की मांग करती है. उनके लिए वास्तविक न्याय अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और कानून द्वारा स्वीकार्य सबूतों के आधार पर दोषसिद्धि की मांग करता है; निर्दोषों के प्रति नफरत नहीं. न ही खोदा के निर्दोष मुसलमानों पर, जिन्होंने स्वयं इस हत्या की निंदा की है, मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक मुसलमान द्वारा भड़काई गई अवैध मुठभेड़ हो सकती है. सामूहिक संदेह न्याय नहीं है; यह अराजकता की शुरुआत है.
तो फिर, राज्य के तीन कार्य हैं. पहला, हत्या की जांच को उद्देश्य, व्यावसायिकता और पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति की भावना के साथ आगे बढ़ाना. दूसरा, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की घोषणाओं के दायरे में इस मुठभेड़ की सावधानीपूर्वक जांच करना; और तीसरा, भड़काऊ बयानबाजी, गलत सूचना और सामूहिक बदमाशी से बचना, जो सार्वजनिक शांति को भंग कर सकती है. किसी एक मामले में विफलता जनता के कानून के प्रति सम्मान को कमजोर कर देगी.
हत्या की निंदा के लिए धर्म आधार न हो
सूर्य चौहान की घटना ऐसी न हो जहां तथ्य-खोज नारेबाजी की परत के नीचे हो. यह ऐसा मामला होना चाहिए जहां राज्य की संस्थाएं कम से कम दो सिद्धांतों को एक साथ रखने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करें: पीड़ित के लिए न्याय, अभियुक्त के लिए निष्पक्षता को बाहर न करे, हत्या की निंदा के लिए धर्म के आधार पर दोष निर्धारित करना आवश्यक न हो और कानून प्रवर्तन में दृढ़ता राज्य को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह बने रहने की जिम्मेदारी से मुक्त न करे. ये उदारवादी आकांक्षाएँ नहीं हैं; वे संवैधानिक आपराधिक न्याय के लिए न्यूनतम पूर्व-आवश्यकताएँ हैं.
इसलिए, निष्पक्ष परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि किसी भी पक्ष पर दोष समान माना जाए. निष्पक्ष परिणाम यह है कि कानून यह पता लगाए कि वास्तव में क्या हुआ था. यदि सूर्य की हत्या असद और उसके सह-अपराधियों ने किसी षड्यंत्र या साझा इरादे से की थी, तो उन्हें कानून के तहत यथासंभव कठोरतम दंड मिलना चाहिए. यदि कोई धार्मिक मकसद था, तो कानून को भी इसे प्रतिबिंबित करना चाहिए. तथापि, यदि विवाद व्यक्तिगत था और बाद में जानबूझकर सांप्रदायिक रूप से तैयार किया गया था, तो राज्य को इसकी जांच की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तथ्यों के इस मनगढ़ंत निर्माण को सार्वजनिक सद्भाव के विरुद्ध अतिरिक्त अपराध में बदलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए.
न्याय को प्रतिशोध का रूप न दिया जाए
न्याय की खोज को प्रतिशोध की खोज के बराबर नहीं माना जाना चाहिए, न ही पीड़ित परिवार की कीमत पर सावधानी बरतने के बराबर माना जाना चाहिए. सूर्या चौहान की हत्या के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए. उनकी हत्या के सांप्रदायिकरण को समाज द्वारा चुनौती दिए बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए. जिस मुठभेड़ में असद की हत्या हुई थी, उसकी राज्य द्वारा गहन कानूनी जांच की जानी चाहिए. केवल तीनों मांगों पर ध्यान देकर ही यह कहा जा सकता है कि राज्य ने कानून के अनुसार अपना कर्तव्य निभाया है. उतना ही निश्चित. तटस्थता तथ्यों और झूठ के बीच अंतर को विभाजित करना नहीं है; इसका तात्पर्य पहचान पर साक्ष्य को प्राथमिकता देने की अनुमति देना है.