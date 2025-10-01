गाजियाबाद में दशहरा पर कई रूटों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर

Ghaziabad Dussehra Traffic Diversion Plan: गुरुवार 2 अक्टूबर को दशहरा पर गाजियाबाद में रामलीला और दशहरा कार्यक्रमों के चलते घंटाघर और कविनगर के रामलीला मैदानों के पास काफी भीड़भाड़ की संभावना है. इसलिए गाजियाबाद में कई रूटों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा.
Trending Photos
गाजियाबाद: गाजियाबाद में 2 अक्तूबर को दशहरा पर्व पर होने वाले रामलीला कार्यक्रमों के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था बदली जाएगी. घंटाघर और कविनगर के रामलीला मैदानों के आसपास भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए पुलिस ने विस्तृत डायवर्जन प्लान लागू किया है. यह व्यवस्था दोपहर एक बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी. अधिकारियों का कहना है कि हालात को देखते हुए प्लान में बदलाव भी किया जा सकता है.
डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन ने बताया कि रामलीला मैदान और आसपास की सुरक्षा एवं यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. वहीं, श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है. लोगों से अपील की गई है कि वे असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें.
घंटाघर रामलीला मैदान के लिए व्यवस्था
- लालकुआं की ओर जाने वाले व्यावसायिक वाहन हापुड़ तिराहा से पुराने बस अड्डे होते हुए आंबेडकर रोड और चौधरी मोड़ होकर निकलेंगे.
- गोशाला फाटक से आने वाले हल्के, मध्यम और भारी वाहन जस्सीपुरा से घंटाघर की ओर नहीं जा सकेंगे, इन्हें हापुड़ तिराहा मार्ग से ही जाना होगा.
- शंभूदयाल कॉलेज से रेलवे रोड कट तक ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
कविनगर रामलीला मैदान के लिए व्यवस्था
- हापुड़ चुंगी से डायमंड तिराहा के बीच सभी व्यावसायिक वाहन और बसों का परिचालन रोका जाएगा.
- सी-ब्लॉक कविनगर (टैगोर रोड) से आने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहन केडीबी तिराहा से रामलीला मैदान की ओर नहीं जा पाएंगे. ये वाहन दाहिने मुड़कर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे.
- शास्त्रीनगर चौराहा से रहीम मार्ग होते हुए आने वाले वाहनों को बालाजी कार सिटी तिराहा से आगे मैदान की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी.
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए सख्ती से डायवर्जन लागू रहेगा. अधिकारियों ने आमजन से सहयोग की अपील की है, ताकि दशहरा उत्सव शांति और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके.
ये भी पढ़ें: रावण के प्रकोप से आज भी खौफजदा यूपी का ये गांव, दशहरा पर रावण दहन तो क्या रामलीला तक नहीं होती
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !