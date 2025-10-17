धनतेरस से भाई दूज तक गाज़ियाबाद में स्पेशल ट्रैफिक प्लान एक्टिव, इन रूट पर भारी वाहनों की एंट्री बैन, कई रूट डायवर्ट

गाज़ियाबाद: दीपावली के त्योहारों के मद्देनज़र गाज़ियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. यह प्रतिबंध 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगा.

अधिकारियों के अनुसार, यह कदम शहर के भीड़भाड़ वाले बाजारों में त्योहारी सीज़न के दौरान ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. दीपावली, धनतेरस और भाई दूज के अवसर पर सड़कों और बाजारों में लोगों की भारी भीड़ के मद्देनज़र यह व्यवस्था लागू की गई है.

शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक

नई ट्रैफिक योजना के तहत लालकुआं से शहर में प्रवेश करने वाले सभी भारी व्यावसायिक वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. इसी तरह साजन मोड़ या औद्योगिक क्षेत्र से लालकुआं की ओर जाने वाले वाहनों को भी शहर के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इन वाहनों को आत्माराम स्टील तिराहा और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा.

इसके अलावा, हापुड़ और दिल्ली से एनएच-9 के जरिए आने वाले भारी वाहन गाज़ियाबाद शहर या बुलंदशहर की दिशा में नहीं जा सकेंगे.

ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए तैनात होंगे अतिरिक्त जवान

त्योहारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मुख्य बाजारों और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की घोषणा की है. इन जवानों की जिम्मेदारी डायवर्जन, पार्किंग और ट्रैफिक के सुचारू संचालन को संभालने की होगी.

अधिकारियों ने ड्राइवरों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और यात्रियों से सहयोग की अपील की है ताकि त्योहारों के दौरान शहर में यातायात बिना किसी रुकावट के चलता रहे.

ट्रैफिक पुलिस की अपील

त्योहारों की रौनक के बीच गाज़ियाबाद प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए ट्रैफिक नियंत्रण की यह विशेष योजना लागू की है. शहरवासियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर प्रशासन का सहयोग करें.

