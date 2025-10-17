Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2966203
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

धनतेरस से भाई दूज तक गाज़ियाबाद में स्पेशल ट्रैफिक प्लान एक्टिव, इन रूट पर भारी वाहनों की एंट्री बैन, कई रूट डायवर्ट

Ghaziabad Traffic Divesion on Diwali Festivals: दिवाली के मौके पर सड़कों बढ़ते जाम को देखते हुए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने धनतेरस से भैया दूज तक कई रूट बंद और डायवर्ट कर दिये हैं इस दौरान शहर में भारी वाहनों की एंट्री बैन रहेगी. 
 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 17, 2025, 09:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धनतेरस से भाई दूज तक गाज़ियाबाद में स्पेशल ट्रैफिक प्लान एक्टिव, इन रूट पर भारी वाहनों की एंट्री बैन, कई रूट डायवर्ट

गाज़ियाबाद: दीपावली के त्योहारों के मद्देनज़र गाज़ियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. यह प्रतिबंध 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगा.

अधिकारियों के अनुसार, यह कदम शहर के भीड़भाड़ वाले बाजारों में त्योहारी सीज़न के दौरान ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. दीपावली, धनतेरस और भाई दूज के अवसर पर सड़कों और बाजारों में लोगों की भारी भीड़ के मद्देनज़र यह व्यवस्था लागू की गई है.

शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक
नई ट्रैफिक योजना के तहत लालकुआं से शहर में प्रवेश करने वाले सभी भारी व्यावसायिक वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. इसी तरह साजन मोड़ या औद्योगिक क्षेत्र से लालकुआं की ओर जाने वाले वाहनों को भी शहर के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इन वाहनों को आत्माराम स्टील तिराहा और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा, हापुड़ और दिल्ली से एनएच-9 के जरिए आने वाले भारी वाहन गाज़ियाबाद शहर या बुलंदशहर की दिशा में नहीं जा सकेंगे.

ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए तैनात होंगे अतिरिक्त जवान
त्योहारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मुख्य बाजारों और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की घोषणा की है. इन जवानों की जिम्मेदारी डायवर्जन, पार्किंग और ट्रैफिक के सुचारू संचालन को संभालने की होगी.

अधिकारियों ने ड्राइवरों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और यात्रियों से सहयोग की अपील की है ताकि त्योहारों के दौरान शहर में यातायात बिना किसी रुकावट के चलता रहे. 

ट्रैफिक पुलिस की अपील
त्योहारों की रौनक के बीच गाज़ियाबाद प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए ट्रैफिक नियंत्रण की यह विशेष योजना लागू की है. शहरवासियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर प्रशासन का सहयोग करें. 

ये भी पढ़ें: नोएडा में युमना पुस्ता पर बनेगा 6 लेन एलिवेटेड रोड, दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट तक फर्राटा भरेंगे वाहन, नहीं मिलेगा पलभर का जाम!

TAGS

Ghaziabad latest news

Trending news

mirzapur news
न तो पटाखे, न ही दीये...यूपी के इस गांव में क्यों नहीं मनाई जाती दीपावली
Saharanpur news
पूर्व DGP के बेटे की दवा की ओवरडोज से मौत! सहारनपुर पहुंचा शव, फूट-फूटकर रोया परिवार
Ayodhya Deepotsav
अयोध्या दीपोत्सव में महाकुंभ की तकनीक! संदिग्धों की खुद-ब-खुद ऐसे होगी पहचान
farrukhabad latest News
फर्रुखाबाद में बाइक फिसलते ही जोरदार धमाका, बाजार में हड़कंप, दो युवकों की मौत
Dhanteras 2025
धनतेरस पर कब करें पूजा और खरीदारी? अयोध्‍या के ज्योतिषाचार्य ने बताया शुभ मुहूर्त
offline teacher transfer
यूपी के 1641 शिक्षकों को दिवाली तोहफा, सीएम योगी ने ऑफलाइन ट्रांसफर पर दी बड़ी राहत
Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज की अब कैसी है तबीयत? वृंदावन वाले महाराज का नया वीडियो सामने आया
Diwali Gift to Students By Yogi Adityanath
दिवाली से पहले शिक्षा में उजाला: 10.28 लाख छात्रों को योगी सरकार का तोहफा!
Bhadohi News
8वीं की यशस्‍वी बनीं CMO, कुर्सी पर बैठते ही मरीजों की लग गई लाइन
mayawati latest news
मायावती ने 2027 के लिए खेला 'युवा कार्ड', आकाश आनंद और कपिल मिश्रा पर खेला दांव!