कोरियन और के. पोप हमारी जान हैं... गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइट केस में चौंकाने वाला खुलासा, विशेषज्ञ भी हैरान

Ghaziabad: कोरियन गेम की लत में पड़कर गाजियाबाद में 9वीं मंजिल से कूदकर तीन नाबालिग लड़कियों की आत्महत्या की घटना जितनी दर्दनाक और दुखभरी है, तो वहीं इन लड़कियों का सुसाइड नोट बेहद हैरान कर देने वाला है.

पुलिस बच्चों ने सुइसाइड नोट में लिखा था कि मार खाने से अच्छा है हम मर जाए. पीएम रिपोर्ट में भी मारपीट की चोट नहीं है.गिरने की वजह से ज्यादा खून बहने से मौत हुई है. जब पिता ने फोन बंद कर दिए थे तो बच्चे मान नहीं रहे थे. उन्होंने कहा कि अगर नहीं मानोगे तो शादी कर देंगे. 7 महीने तक लड़कियों के पास 2 मोबाइल फोन थे. जिन्हें बेचा जा चुका था. इनमें से दूसरा फोन 15 दिन पहले बेच चुका था. पुलिस का कहना है कि दोनों रिकवर करने हैं. दूसरी वाइफ से 3 बेटियां हैं. ऐसा पुलिस के पिता ने बताया. देवाशी उर्फ देवू बेटी (3 से 4 साल) की है. बाकी जो एक फोन कमरे से रिकवर हुआ है वो फॉरेंसिक जांच के दायरे में है.

पुलिस के मुताबिक, मोबाइल फोन की लत और कोरियाई लवर गेम से प्रभावित तीनों बहनें फोन छीन लिए जाने से आहत थीं. दिल दहला देने वाली यह घटना साहिबाबाद के टीलामोड़ की भारत सिटी सोसायटी में मंगलवार देर रात करीब दो बजे हुई. पुलिस को किशोरियों के कमरे से पॉकेट डायरी मिली है, जिसमें आठ पेज का सुसाइड नोट लिखा गया है.

सुसाइड नोट में क्या लिखा- विस्तार से

पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, सुसाइड नोट में लिखा है- वी आर लव कोरियन लव लव लव, सोरी ट्रू लाइफ स्टोरी- इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो क्योकि ये सब सच है रीड नाउ, आई एम रियली सोरी, सोरी पापा लो छुडवाओगे हमसे कोरियन, कोरियन हमारी जान थी तो तुमने हिम्मत.. तुम नहीं जानते थे कि हम उन्हें कितना चाहते थे. लो अब देख लिया सबूत, अब तो यकीन हो गया यहां कि कोरियन और के. पोप हमारी जान है. जितना हम कोरियन एक्टर और के पोप ग्रुप को चाहते थे ना उतना हम तुम घरवालों को भी नहीं चाहते थे. कोरियन तो हमारी जान थी. हम क्या तुम्हारी मार खाने के लिये जियें.

मार से बढ़िया तो हमें मौत ही अच्छी लगेगी... और शादी के नाम से तो हमारे दिल मे टेन्शन होती थी. हम पसन्द और प्यार करते थे कोरियन से और शादी इंडिया के आदमी से, कभी नहीं. ऐसे तो हमें खुद से भी हमे उम्मीद नहीं थी. तो इसलिये हमने खुदखुशी कर ली.

एक्टर सोनू सूद का सोशल मीडिया पोस्ट

गाजियाबाद में तीन सगी बहनों की नौवीं मंजिल से कूदकर जान देने की घटना पर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी गहरी चिंता जाहिर की है. सोनू सूद ने कहा- "16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगे."

गाजियाबाद में कोरियन गेम की लत में तीन बच्चियों की आत्महत्या के इस मामले ने एक बार फिर इंटरनेट पर बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. अगर जल्द ही सख्त नियम लागू कर इंटरनेट पर बढ़ते इस खतरे को रोका नहीं गया तो न जाने कितने माता- पिता को इस तरह का दुख झेलना पड़ सकता है.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

