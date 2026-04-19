गाजियाबाद के लोनी थाने में आग का तांडव, आसमान में छाया धुएं का गुबार, जब्त की गई दर्जनों गाड़ियां जलकर राख

वैभव/प्रमेंद्र: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और फिरोजाबाद में हाल ही में भीषण अग्निकांड की घटनाएं सामने आई हैं. गाजियाबाद में लोनी कोतवाली के पास खड़े जब्त वाहनों में अचानक भीषण आग लग गई, वहीं फ़िरोज़ाबाद में शिकोहाबाद थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी वह कपड़ा मार्केट में भीषण आग लग गई. दोनों ही घटनाओं में भारी आर्थिक नुकसान का अनुमान है. फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कई घंटे की मेहनत के बाद आग को बुझाया गया.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला गाजियाबाद के थाना लोनी से सामने आया है, थाना लोनी परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां जब्त किए वाहनों में अचानक से आग लग गई. आग इतनी तीव्रता से फैली की उसने करीब दो दर्जन वाहनों को अपनी आगोश में ले लिया. सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

जब्त किए गए वाहनों में आग

लोनी कोतवाली क्षेत्र में MV Act के तहत जब्त किए गए वाहनों में आग लग गई. सूचना मिलते ही ट्रॉनिका सिटी फायर स्टेशन से एक फायर टेंडर तुरंत मौके के लिए रवाना किया गया. मौके पर पहुंची फायर टीम ने देखा कि आग कोतवाली परिसर की बाउंड्री के अंदर खड़ी पुरानी एम्बुलेंसों के साथ-साथ बाहर सड़क किनारे खड़े वाहनों में भी फैल चुकी थी. आग के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए तुरंत दो फायर टेंडर ट्रॉनिका सिटी से बुलाए गए. वहीं साहिबाबाद से भी एक फायर टेंडर रवाना किया गया, जिसे बाद में स्थिति नियंत्रण में आने पर बीच रास्ते से वापस कर दिया गया.

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कई वाहन जलकर खाक

आग की चपेट में आकर कई वाहन जलकर खाक हो गए, जिनमें 5 निष्प्रयोज्य एम्बुलेंस, 1 मिनी बस, 2 डीसीएम, 2 ट्रैक्टर, 4 ऑटो (तिपहिया) और 22 कार शामिल है. फायर कर्मियों ने हौज पाइप के जरिए लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया.

फिरोजाबाद के कपड़ा मार्केट में भीषण आग

यूपी के फ़िरोज़ाबाद में शिकोहाबाद थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी वह कपड़ा मार्केट में भीषण आग लग गई. इस अग्निकांड में दो दर्जन से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई. घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

अग्निशमन अधिकारी सतेंद्र पांडे ने बताया, "...शिकोहाबाद नगर स्थित सब्जी मंडी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई... आग बड़ी होने की सूचना पर जनपद की सभी गाड़ियों को बुला लिया गया ... 6-7 गाड़ियां ने लगातार काम किया. 6-7 दुकानों के प्रभावित होने की प्रथम दृष्टया सूचना मिली. आग को फैलने से रोका गया है. उन्होंने बताया कि पहले आग सब्जी मंडी में लगी थी और उसके बाद पास ही स्थित कपड़े की दुकानों में फैल गई है. गनिमत ये रही कि दमकल विभाग की तत्परता से अन्य दुकानों को बचा लिया गया है. फिलहाल आग नियंत्रण में है.

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