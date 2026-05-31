गरजेंगे बादल, चलेगी तूफानी आंधी... नौतपा के बीच गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में मौसम का यू-टर्न

Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है. गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा समेत पूरे एनसीआर और वेस्ट यूपी में तेज हवाओं, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. बीते तीन दिनों से चल रही आंधी-बारिश ने भीषण गर्मी पर ब्रेक लगा दिया है और तापमान में करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है.

मेरठ में दो दिन तक गरज-चमक का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मेरठ केंद्र के अनुसार 1 जून को मेरठ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. एक-दो दौर की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. इसके साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की गई है. रविवार को मेरठ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

गाजियाबाद में भी राहत, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं

गाजियाबाद में रविवार को अधिकतम तापमान करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार यहां भी 1 जून तक बादलों की आवाजाही, गरज-चमक और तेज हवाओं का असर बना रहेगा. कई इलाकों में धूलभरी आंधी के बाद हल्की बारिश हो सकती है. मौसम में नमी बढ़ने से उमस महसूस होगी, लेकिन लू जैसी स्थिति नहीं बनेगी.

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पश्चिमी विक्षोभ और समुद्री हवाओं का डबल असर

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नम हवाएं तथा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मिलकर यूपी के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं. यही वजह है कि अमरोहा में ओलावृष्टि, गोंडा-बलरामपुर में तेज बारिश और कई जिलों में धूलभरी आंधी देखने को मिली. पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्र फिलहाल सबसे संवेदनशील माने जा रहे हैं.

2 जून से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 जून से बादलों का असर कम होने लगेगा और तापमान फिर तेजी से बढ़ेगा. मेरठ में पारा 38 से 41 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि गाजियाबाद में भी तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के करीब जाने की संभावना है. हालांकि फिलहाल लू चलने की आशंका नहीं जताई गई है.

फिलहाल पश्चिमी यूपी के लोगों को सलाह दी गई है कि आंधी और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें.

Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.