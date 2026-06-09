Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से करवट ले रहा है. मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर और आसपास के जिलों में फिलहाल भीषण गर्मी का असर बना हुआ है. दिन का तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों को उमस और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार यह स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है और अगले 48 से 72 घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.