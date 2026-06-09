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Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से करवट ले रहा है. मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर और आसपास के जिलों में फिलहाल भीषण गर्मी का असर बना हुआ है. दिन का तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों को उमस और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार यह स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है और अगले 48 से 72 घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
11-12 जून को बदलेगा मौसम
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और ऊपरी हवा के चक्रवाती प्रभाव के कारण पश्चिमी यूपी में प्री-मानसून गतिविधियां तेज होंगी. 11 और 12 जून को मेरठ मंडल और एनसीआर से सटे जिलों में तेज आंधी, बिजली चमकने और बारिश की संभावना काफी बढ़ गई है. कई स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ इलाकों में इससे भी अधिक वेग के झोंके महसूस किए जा सकते हैं.
मेरठ में गरजेंगे बादल, गाजियाबाद में ओलों का खतरा
स्थानीय पूर्वानुमानों के अनुसार मेरठ में 9 से 13 जून के बीच गरज-चमक के साथ कई दौर की बारिश संभव है. वहीं गाजियाबाद और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में 12 जून को आंधी के साथ ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने बिजली गिरने और तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों पर न रहने की सलाह दी है.
गर्मी से मिलेगी राहत, लेकिन सतर्कता जरूरी
बारिश और बादलों की सक्रियता के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है. इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन तेज आंधी, बिजली और अचानक मौसम बदलने के कारण सावधानी बरतना जरूरी होगा. किसानों, वाहन चालकों और खुले में काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
आने वाले 7 दिन का संकेत
मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि 13 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम अस्थिर बना रहेगा. बीच-बीच में तेज हवाएं, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. इससे मानसून पूर्व मौसम और अधिक सक्रिय होगा तथा क्षेत्र में गर्मी का प्रभाव धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगेगा.
Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.