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गाजियाबाद-मेरठ में 48 घंटे बाद आंधी-बारिश का अलर्ट, फिलहाल दो दिन भीषण गर्मी, 44 तक पहुंचेगा तापमान!

Ghaziabad Weather Today: गाजियाबाद-नोएडा से लेकर मेरठ तक मंगलवार को भीषण गर्मी का सितम देखने को मिला. कई इलाकों में पारा 43 के पार पहुंच गया. इसी बीच मौसम विभाग ने दो-तीन दिन बाद के लिए राहत भरा अलर्ट जारी किया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 09, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:03 PM IST
गाजियाबाद-मेरठ में 48 घंटे बाद आंधी-बारिश का अलर्ट, फिलहाल दो दिन भीषण गर्मी, 44 तक पहुंचेगा तापमान!

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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