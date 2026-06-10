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Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद-नोएडा समेत पश्चिमी यूपी में भीषण गर्मी के बीच मौसम में बड़े बदलाव की उम्मीद है. बुधवार तड़के नोएडा-गाजियाबाद के कुछ इलाकों में तेल हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, हालांकि शहर के दूसरे इलाकों में धूप निकली और गर्मी ने परेशान किया. मौसम विभाग ने 10 जून शाम को गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और मेरठ समेत कई जिलों में आंधी का अलर्ट जारी किया. इसके अलावा यूपी के 17 जिलों में लू का भी अलर्ट है.
गर्मी के बीच राहत भरा अलर्ट
इसी बीच मौसम विभाग ने एक खुशखबरी दी है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 11 जून से एक्टिव हो रहा है. जो प्री-मानसून की बारिश जैसा असर दिखाई देखा. यानी आने वाले कुछ दिन गर्मी से राहत की उम्मीद है.
गाजियाबाद का मौसम
गाजियाबाद में IMD के अलर्ट के मुताबिक 11 जून को हल्के बादल छाए रहेंगे. शाम तक 50 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने का अलर्ट है. गरज और चमक के साथ हल्की बारिश की भी उम्मीद है. मौसम विभाग ने 11 जून गुरुवार को गाजियाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
मेरठ का मौसम
गाजियाबाद की तर्ज पर मेरठ में भी गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट है. अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का अंदेशा है. साधारणत: आसमान में बादल छाए रहेंगे. दिल ढलने तक तेज-तूफानी हवाएं और चमक-गरज के साथ झमाझम बारिश की आशंका है.
पश्चिमी यूपी का मौसम
गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बुलंदशहर जैसे पश्चिमी यूपी के अलाकों में अगले 72 घंटे मौसम का घमासान देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों में अगले तीन दिन यानी 13 जून तक पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. आंधी बारिश के इस दौर में अधिकतम तापमान 40-41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री रहने का अनुमान है.
विशेषज्ञों की सलाह
मौसम विशेषज्ञों की सलाह है कि आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें. जरूरी होने पर ही बाहर निकलें. वज्रपात के दौरान पेड़ और तालाबों से दूर रहें.
Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.
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