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गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी पर 72 घंटे भारी! तूफानी हवाओं के साथ बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट, बेवजह बाहर न निकलें

Ghaziabad Weather Today: गाजियाबाद-मेरठ समेत पश्चिमी यूपी में भीषण गर्मी के बीच मौसम में बड़े बदलाव के संकेत हैं. मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक बुधवार शाम से एनसीआर के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 10, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:06 PM IST
गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी पर 72 घंटे भारी! तूफानी हवाओं के साथ बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट, बेवजह बाहर न निकलें
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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