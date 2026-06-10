Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद-नोएडा समेत पश्चिमी यूपी में भीषण गर्मी के बीच मौसम में बड़े बदलाव की उम्मीद है. बुधवार तड़के नोएडा-गाजियाबाद के कुछ इलाकों में तेल हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, हालांकि शहर के दूसरे इलाकों में धूप निकली और गर्मी ने परेशान किया. मौसम विभाग ने 10 जून शाम को गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और मेरठ समेत कई जिलों में आंधी का अलर्ट जारी किया. इसके अलावा यूपी के 17 जिलों में लू का भी अलर्ट है.