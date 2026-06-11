Add Zee Business As A Preferred Source
App

गाजियाबाद-मेरठ समेत पश्चिमी यूपी में तूफानी आंधी और बारिश का अलर्ट, जानें कब तक जारी रहेगा मौसम का घमासान

Ghaziabad Weather Today: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से परेशान लोगों को अब राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग ने 12 जून के लिए गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई है. आइये विस्तार जानें आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 11, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:11 PM IST
गाजियाबाद-मेरठ समेत पश्चिमी यूपी में तूफानी आंधी और बारिश का अलर्ट, जानें कब तक जारी रहेगा मौसम का घमासान
Image Credit: Gemini AI

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गाजियाबाद-मेरठ समेत पश्चिमी यूपी पर दो दिन भारी! तूफानी आंधी और बारिश का अलर्ट
Ghaziabad weather news3 min ago
2
Uttar Pradesh Tiger Reserves19 min ago
3
Gorakhpur News20 min ago
4
Varanasi News30 min ago
5
Moradabad news45 min ago