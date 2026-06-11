गाजियाबाद में चार दिन तक बदला रहेगा मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गाजियाबाद में 12 से 15 जून तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक-दो दौर की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. 12 और 13 जून को बिजली चमकने तथा 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है. जिले में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.