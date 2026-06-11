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Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद-नोएडा समेत पश्चिमी यूपी पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम अचानक करवट ले सकता है. IMD के अनुसार कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. शुक्रवार के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान तेज आंधी-बारिश के दौरान वज्रपात का भी खतरा बने रहने की आशंका है.
गाजियाबाद में चार दिन तक बदला रहेगा मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गाजियाबाद में 12 से 15 जून तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक-दो दौर की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. 12 और 13 जून को बिजली चमकने तथा 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है. जिले में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
मेरठ में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
मेरठ में भी अगले तीन दिनों तक मौसम सक्रिय रहने की संभावना है. 12 जून को आमतौर पर बादल छाए रहने, बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है. जिले में दिन का तापमान 41 डिग्री से गिरकर करीब 28 डिग्री न्यूनतम तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है.
पश्चिमी यूपी के इन जिलों पर ज्यादा नजर
आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, मुरादाबाद, बरेली समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवाओं के कारण कमजोर पेड़, होर्डिंग और अस्थायी ढांचे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं.
गर्मी से मिलेगी राहत, लेकिन सावधानी जरूरी
लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बीच यह बारिश राहत लेकर आ सकती है, लेकिन तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं खतरा भी बढ़ा सकती हैं. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न होने, खुले मैदानों से दूर रहने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है. पश्चिमी यूपी में मानसून की दस्तक से पहले यह प्री-मानसूनी गतिविधियां मौसम को पूरी तरह बदल सकती हैं.
Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता