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गाजियाबाद-नोएडा में ठंडी बयार, मेरठ में गरज-चमक का अलर्ट; पश्चिमी यूपी पर मौसम मेहरबान

Ghaziabad Weather Today: गाजियाबाद-नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर इन दिनों मौसम मेहरबान है. बीते दो-तीन दिनों के दौरान आंधी और बारिश ने गर्मी से राहत दी है और मौसम सुहावना कर दिया है. आइये जानते हैं आने वाले दिनों के लिए IMD ने क्या अलर्ट जारी किया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 13, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:32 PM IST
गाजियाबाद-नोएडा में ठंडी बयार, मेरठ में गरज-चमक का अलर्ट; पश्चिमी यूपी पर मौसम मेहरबान
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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