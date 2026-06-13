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Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्री-मानसूनी गतिविधियां लगातार असर दिखा रही हैं. शुक्रवार देर रात हुई बारिश और तेज हवाओं के बाद शनिवार सुबह गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ समेत एनसीआर से सटे जिलों में मौसम सुहावना बना रहा. सुबह के समय चल रही ठंडी और नम हवाओं ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी. मौसम विभाग ने आज भी कई स्थानों पर गरज-चमक, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है.
गाजियाबाद का मौसम
गाजियाबाद में शनिवार को अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और एक-दो दौर की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. मौसम विभाग ने 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. अगले 24 घंटों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा और आरामदायक बना रह सकता है.
नोएडा का मौसम
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रातभर हुई बारिश का असर शनिवार सुबह साफ दिखाई दिया. अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. दिन में बादलों के बीच धूप निकल सकती है, लेकिन गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है. कुछ इलाकों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं.
मेरठ का मौसम
मेरठ में शनिवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार दिन में बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए किसानों और खुले क्षेत्रों में काम करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
अगले सप्ताह फिर बढ़ेगा पारा
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 14 जून के बाद पश्चिमी यूपी में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ सकती हैं. इसके बाद गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा में तापमान धीरे-धीरे बढ़कर 37 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. हालांकि फिलहाल प्री-मानसूनी बादल और नमी लोगों को गर्मी से राहत देते रहेंगे.
क्या रखें सावधानी?
आंधी और गरज-चमक के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों से दूर रहें. दोपहिया वाहन चालक तेज हवाओं के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें. मौसम का यह बदला हुआ मिजाज राहत जरूर दे रहा है, लेकिन अगले 24 घंटे पश्चिमी यूपी के लिए सतर्कता वाले रहने वाले हैं.
Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता