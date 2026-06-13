Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्री-मानसूनी गतिविधियां लगातार असर दिखा रही हैं. शुक्रवार देर रात हुई बारिश और तेज हवाओं के बाद शनिवार सुबह गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ समेत एनसीआर से सटे जिलों में मौसम सुहावना बना रहा. सुबह के समय चल रही ठंडी और नम हवाओं ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी. मौसम विभाग ने आज भी कई स्थानों पर गरज-चमक, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है.