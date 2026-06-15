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Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद-नोएडा में सोमवार को सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया. कई इलाकों में हवाओं के साथ बारिश ने गर्मी से राहत दी और मौसम सुहावना बना दिया. शाम होते-होते नोएडा- गाजियाबाद में एक बार फिर तेज हवाएं चलीं और कुछ इलाकों में बारिश की फुहारों ने हवा में ठंडक ला दी.
गाजियाबाद का मौसम
मौसम विभाग ने गाजियाबाद-नोएडा में सोमवार के लिए आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. ज्यादातर इलाकों में बादल छाएं रहेंगे और कुछ एक इलाकों में एक- बार बारिश की फुहारें पड़ेंगी.
नोएडा का मौसम
IMD के मुताबिक नोएडा में सोमवार को येलो अलर्ट है. इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है. सोमवार शाम को मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अचानक बादल छाए और तेज हवाएं चलने लगीं, इस दौरान नोएडा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम - 16 जून
मौसम विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 16 जून मंगलवार को गाजियाबाद, नोएडा, और मेरठ समेत पश्चिमी यूपी में कुछ एक जगहों पर बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश की संभावना नहीं है. ज्यादातर इलाकों में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री रहने की संभावना है.
आने वाले दिनों का मौसम
IMD के मुताबिक अब 16 जून से लेकर 21 जून तक बारिश की संभावना नहीं है. पश्चिमी यूपी के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक जाने का अनुमान है. वहीं न्यूनतम तापमान भी 27 डिग्री के आसपास बना रहेगा.
मौसम विभाग की सलाह
मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक मानसून 22 जून से पहले आने की संभावना नहीं है. वहीं इससे पहले सूरज की गर्मी एक बार फिर चरम पर पहुंचने की आशंका है. विशेषज्ञों की सलाह है कि दोपहर में तेज धूप के दौरान बेवजह घर से बाहर न निकलें. हल्के सूती कपड़े पहनें और तरल और ठंडे पदार्थों का सेवन करें.
Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.