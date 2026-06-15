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गाजियाबाद-नोएडा में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश की फुहारें, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

Ghaziabad Weather Today: मौसम विभाग ने नोएडा-गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. सोमवार शाम तेज हवाओं के साथ बारिश की फुहारों ने कई इलाकों में गर्मी से राहत दी. आइये जानते हैं मंगलवार 16 जून को मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 15, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:06 PM IST
गाजियाबाद-नोएडा में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश की फुहारें, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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