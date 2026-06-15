नोएडा का मौसम

IMD के मुताबिक नोएडा में सोमवार को येलो अलर्ट है. इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है. सोमवार शाम को मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अचानक बादल छाए और तेज हवाएं चलने लगीं, इस दौरान नोएडा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई.