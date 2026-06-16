नोएडा में फिर लौटेंगे तपिश भरे दिन

नोएडा में मंगलवार को आंशिक बादल और तेज हवाओं के साथ मौसम सुहावना रहा. कुछ स्थानों पर गरज-चमक और हल्की बारिश की संभावना भी बनी रही. हालांकि 17 जून से मौसम साफ होने लगेगा और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने आज के लिए बिजली चमकने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी भी जारी की थी.