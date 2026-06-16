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Ghaziabad Weather Update: मंगलवार को नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ समेत कई इलाकों में बादलों, तेज हवाओं और गरज-चमक ने लोगों को गर्मी से राहत दी, लेकिन यह राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है. बुधवार 17 जून से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने के संकेत हैं और कई जिलों में लू जैसे हालात बन सकते हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो-तीन दिन तक गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा, जबकि मानसून की प्रगति पर भी नजर बनी हुई है.
नोएडा में फिर लौटेंगे तपिश भरे दिन
नोएडा में मंगलवार को आंशिक बादल और तेज हवाओं के साथ मौसम सुहावना रहा. कुछ स्थानों पर गरज-चमक और हल्की बारिश की संभावना भी बनी रही. हालांकि 17 जून से मौसम साफ होने लगेगा और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने आज के लिए बिजली चमकने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी भी जारी की थी.
गाजियाबाद का मौसम
गाजियाबाद में बुधवार को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि अगले दो से तीन दिनों में यह तेजी से बढ़कर 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. मौसम साफ रहने के कारण दिन में तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है. मंगलवार को जिस ठंडी हवा ने राहत दी, वह असर अब कमजोर पड़ता दिख रहा है.
मेरठ का मौसम
मेरठ के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है. बुधवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, लेकिन 19 से 21 जून के बीच पारा 41 से 42 डिग्री तक पहुंच सकता है. ऐसे में दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है. गर्म हवाएं और तेज धूप लोगों की परेशानी बढ़ाएंगी.
पश्चिमी यूपी के लिए चेतावनी
मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना जताई है. वहीं सप्ताह के दूसरे हिस्से में गर्मी और लू का प्रभाव बढ़ सकता है. लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी गई है.
मानसून पर टिकी निगाहें
यूपी में गर्मी का यह दौर ज्यादा लंबा नहीं रहने की उम्मीद है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार झारखंड और बिहार की दिशा से मानसून की आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है. यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 20 से 23 जून के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश और सोनभद्र क्षेत्र में मानसून दस्तक दे सकता है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है.
Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.