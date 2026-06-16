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आंधी के बाद अब आग का वार! नोएडा-गाजियाबाद-मेरठ में 40 डिग्री पार करेगा पारा, पश्चिमी यूपी में लू का अलर्ट

Ghaziabad Weather Today: गाजियाबाद-नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग की मानें तो 17 जून बुधवार से एक बार फिर गर्मी का प्रचंड प्रभार शुरू होने वाला है. आइये जानते हैं आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 16, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:45 PM IST
आंधी के बाद अब आग का वार! नोएडा-गाजियाबाद-मेरठ में 40 डिग्री पार करेगा पारा, पश्चिमी यूपी में लू का अलर्ट
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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