Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है. पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के बाद मौसम पूरी तरह साफ हो गया है, जिससे तेज धूप और गर्म हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है. गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, नोएडा और आसपास के जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान दिन में तेज धूप निकलने की संभावना है. इसके चलते लोगों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है.