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Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है. पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के बाद मौसम पूरी तरह साफ हो गया है, जिससे तेज धूप और गर्म हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है. गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, नोएडा और आसपास के जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान दिन में तेज धूप निकलने की संभावना है. इसके चलते लोगों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है.
गाजियाबाद का मौसम
गाजियाबाद में गुरुवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है. सुबह से ही धूप तेज रहने की संभावना है और दोपहर के समय गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है. अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं, जबकि न्यूनतम तापमान में भी खास गिरावट की उम्मीद नहीं है. गर्म हवाओं के कारण बाहर निकलने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी.
मेरठ का मौसम
मेरठ और आसपास के इलाकों में भी मौसम शुष्क बना रहेगा. दिनभर आसमान साफ रहने के कारण सूर्य की तपिश सीधे जमीन पर पड़ेगी, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. दोपहर के समय लू जैसे हालात बनने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए.
19 जून से मौसम बदलने के संकेत
मौसम विभाग के अनुसार 19 जून से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां बादलों की आवाजाही, गरज-चमक या हल्की बारिश की संभावना बन सकती है. हालांकि गाजियाबाद और मेरठ में फिलहाल गुरुवार तक मौसम शुष्क और गर्म रहने की उम्मीद है.
गर्मी से बचाव के लिए रखें ये सावधानियां
तेज धूप और बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ पर्याप्त पानी पीने, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और धूप में निकलते समय सिर को ढकने की सलाह दे रहे हैं. बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल राहत के कोई बड़े संकेत नहीं हैं. ऐसे में गाजियाबाद और मेरठ समेत पूरे क्षेत्र के लोगों को अगले कुछ दिनों तक तेज गर्मी और तपती धूप का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा.
Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.