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पश्चिमी यूपी पर सूरज का प्रहार! गाजियाबाद-मेरठ में बढ़ेगी तपिश, 19 जून से मौसम बदलने के संकेत

Ghaziabad Weather Today: गाजियाबाद समेत यूपी में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद जलती-चुभती गर्मी फिर लौट आई है. मौसम विभाग की मानें तो मानसून की दस्तक से पहले गाजियाबाद-नोएडा समेत कई जिलों को हीट वेव का सामना करने पड़ेगा और पारा 42 के पार जाने की आशंका है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 17, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:08 PM IST
पश्चिमी यूपी पर सूरज का प्रहार! गाजियाबाद-मेरठ में बढ़ेगी तपिश, 19 जून से मौसम बदलने के संकेत
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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