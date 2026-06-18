Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. एक ओर भीषण गर्मी और लू लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी, तो दूसरी ओर कुछ इलाकों में धूलभरी आंधी और हल्की बारिश राहत की उम्मीद भी जगाएगी. मौसम विभाग के अनुसार 19 जून से 24 जून के बीच पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव की स्थिति बनने की संभावना है. मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर समेत कई जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है.