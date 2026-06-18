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गाजियाबाद समेत कई जिलों में फिर लौटी हीट वेव, धूलभरी आंधी और बूंदाबांदी का भी अलर्ट

Ghaziabad Weather Today: गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन हीट वेव का अलर्ट जारी किया है तो वहीं इस दौरान कुए एक इलाकों में आंधी और बारिश भी देखने को मिल सकती है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 18, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:59 PM IST
गाजियाबाद समेत कई जिलों में फिर लौटी हीट वेव, धूलभरी आंधी और बूंदाबांदी का भी अलर्ट
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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