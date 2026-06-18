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Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. एक ओर भीषण गर्मी और लू लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी, तो दूसरी ओर कुछ इलाकों में धूलभरी आंधी और हल्की बारिश राहत की उम्मीद भी जगाएगी. मौसम विभाग के अनुसार 19 जून से 24 जून के बीच पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव की स्थिति बनने की संभावना है. मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर समेत कई जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है.
मेरठ में पांच दिन तक लू का खतरा
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मेरठ में 19 से 23 जून के बीच अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. अगले कई दिनों तक आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने की संभावना है. इसके चलते दोपहर के समय लू के थपेड़े महसूस होंगे. 19 जून से हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 24 जून के बाद तापमान में मामूली गिरावट के संकेत हैं.
गाजियाबाद में गर्मी के साथ आंधी-बारिश का ट्विस्ट
गाजियाबाद में मौसम कुछ अलग तस्वीर पेश कर सकता है. 19 जून को दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं. सुबह या दोपहर के समय हल्की बारिश और धूलभरी आंधी चल सकती है. हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. हालांकि इसके बावजूद अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है. 20 और 21 जून को भी तेज हवाओं और धूलभरी आंधी की संभावना बनी हुई है.
मानसून की आहट, लेकिन गर्मी से राहत नहीं
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून उत्तर भारत की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल गर्मी का प्रभाव बना रहेगा. कहीं-कहीं गरज-चमक और हल्की बारिश हो सकती है, मगर इससे तापमान में बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है. अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है.
स्वास्थ्य विभाग की सलाह
दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें. पर्याप्त पानी पिएं, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और बुजुर्गों, बच्चों तथा बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें. लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने भी सतर्क रहने की अपील की है.
Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.