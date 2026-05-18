गाजियाबाद में आसमान से बरसने लगी आग! आसपास के जिलों में भी बुरा हाल, अगले 5 दिन लू का अलर्ट

Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद में सोमवार को सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया. मौसम विभाग के अनुसार शहर का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिन में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके साथ करीब 12 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चलने वाली गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दीं.

दोपहर में सूनी पड़ने लगी सड़कें

मई का आधा महीना गुजरते ही गाजियाबाद में भीषण गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है. दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा है. लोग जरूरी काम भी सुबह या शाम के समय निपटाने की कोशिश कर रहे हैं.

अगले पांच दिनों तक लू का खतरा

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि आने वाले पांच दिनों तक गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू चलने की संभावना बनी हुई है. तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने का अनुमान है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मानकों के मुताबिक शहर में 44.48 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर हीट वेव घोषित की जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

गाजियाबाद और आसपास के जिलों का तापमान

बुलंदशहर: 18 मई को अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया और हफ्ते भर में यह 45 डिग्री तक जाने का अनुमान है. पूरे सप्ताह आसमान साफ रहेगा.

मेरठ: 18,19,20 मई को जिले में वार्म नाइट का येलो अलर्ट जारी है. इस दौरान दिन में भी पारा 45 डिग्री तक जाने की आशंका है.

नोएडा : सोमवार 18 मई को शहर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा, और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने 24 मई तक नोएडा में अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जारी किया है. इस दौरान दिन में गर्म हवाएं आग की भट्टी की तरह लोगों को तपाएंगी.

विशेषज्ञों की सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी और नमी के कारण शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है. खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, मजदूरों और पहले से बीमार लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है.

डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का बढ़ा खतरा

डॉक्टरों के अनुसार इस मौसम में डिहाइड्रेशन, चक्कर, मांसपेशियों में ऐंठन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं. लंबे समय तक धूप में रहने से हालत गंभीर भी हो सकती है. शहरी इलाकों में कंक्रीट और वाहनों की गर्मी के कारण “अर्बन हीट आइलैंड” जैसी स्थिति बन रही है, जिससे तापमान सामान्य से ज्यादा महसूस हो रहा है.

दोपहर 12 से 3 बजे तक सावधानी जरूरी

विशेषज्ञ वैभव पाण्डये ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है. हल्के रंग के सूती और ढीले कपड़े पहनने, सिर को टोपी, गमछे या छाते से ढकने और नियमित अंतराल पर पानी पीते रहने की अपील की गई है.

इसके अलावा ओआरएस घोल, नारियल पानी, छाछ, लस्सी, नींबू पानी और आम का पन्ना जैसे पेय पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है. कमजोरी या चक्कर महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने को कहा गया है.



Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.