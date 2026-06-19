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पश्चिमी यूपी पर ‘हीट वेव अटैक’! मेरठ-गाजियाबाद में 42°C तक पहुंचेगा पारा; 20 जून को हल्की बारिश के बाद फिर तपेगा मौसम

Ghaziabad Weather Today: गाजियाबाद और आसपास के इलाके में शनिवार को हल्की बारिश की संभावना है तो वहीं पश्चिमी यूपी के मेरठ और आसपास के इलाके में हीट वेव का अलर्ट है. आइये विस्तार से जानें आने वाले कुछ दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 19, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:05 PM IST
पश्चिमी यूपी पर ‘हीट वेव अटैक’! मेरठ-गाजियाबाद में 42°C तक पहुंचेगा पारा; 20 जून को हल्की बारिश के बाद फिर तपेगा मौसम
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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