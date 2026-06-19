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Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप अभी थमने वाला नहीं है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मेरठ, गाजियाबाद और आसपास के जिलों में 20 जून को कहीं-कहीं हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद लू और उमस से पूरी राहत मिलने की संभावना नहीं है. इसके बाद 21 से 24 जून तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है.
मेरठ में हीट वेव का खतरा
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमित भारद्वाज ने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव की कंडीशंस बताई है. मौसम विभाग के 7 दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार मेरठ में 20 से 23 जून तक अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है. न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. इस अवधि में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है. 24 और 25 जून से मौसम में कुछ नरमी आने की उम्मीद है और चेतावनी समाप्त हो सकती है.
गाजियाबाद में भी बढ़ेगी तपिश
गाजियाबाद में अगले एक सप्ताह तक आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. यहां अधिकतम तापमान 39 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. हालांकि जिले के लिए औपचारिक हीट वेव चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं.
मौसम में बदलाव की वजह क्या है?
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल में सक्रिय हुआ है. इसके साथ ही उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर ऊपरी वायु का चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है. यही प्रणाली 20 जून को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा और बादलों की गतिविधियां पैदा कर सकती है. इसके बाद मौसम फिर से शुष्क और गर्म हो जाएगा.
इन जिलों में लू का अलर्ट
20 जून को बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, संभल, बरेली, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, उन्नाव, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर सहित कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई गई है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 जून के आसपास कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.
लोगों के लिए सलाह
दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें. पर्याप्त पानी पीते रहें, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और बच्चों, बुजुर्गों तथा बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें. अगले चार से पांच दिन पश्चिमी यूपी में गर्मी और लू सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है.