मेरठ में हीट वेव का खतरा

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमित भारद्वाज ने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव की कंडीशंस बताई है. मौसम विभाग के 7 दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार मेरठ में 20 से 23 जून तक अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है. न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. इस अवधि में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है. 24 और 25 जून से मौसम में कुछ नरमी आने की उम्मीद है और चेतावनी समाप्त हो सकती है.