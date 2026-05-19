Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3222790
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

पश्चिमी यूपी में आग उगल रहा आसमान! गाजियाबाद में हीट वेव का डबल अटैक; जानिए कब मिलेगी राहत

Ghaziabad Weather Today: उत्तर प्रदेश में इस समय सूरज आग बरसा रहा है. पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर समेत कई जिलों में भीषण गर्मी और लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. आइये जानते हैं मौसम विभाग ने 25 मई तक के लिए गाजियाबाद और आसपास के जिलों के लिए क्याअलर्ट जारी किया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 19, 2026, 06:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गाजियाबाद का मौसम
गाजियाबाद का मौसम

Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते दोपहर में सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं. मौसम विभाग ने 19 से 22 मई तक कई जिलों में हीट वेव और वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया है.

गाजियाबाद में गर्म हवाओं का हमला
गाजियाबाद में तापमान लगातार ऊंचाई पर बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार जिले में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जिससे गर्मी और अधिक महसूस होगी. रात में भी तापमान ज्यादा रहने के कारण लोगों को राहत नहीं मिल रही. हीट वेव के चलते बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी मानें तो गाजियाबाद में अगले 48 से 72 घंटे तक लू का भीषण प्रकोप रहेगा. IMD ने लू का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके बाद भी 25 मई तक दिन में गर्म और तेज हवाएं चलती रहेंगी.  

Add Zee News as a Preferred Source

बुलंदशहर में भीषण लू का अलर्ट
बुलंदशहर में भी आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने जिले में तेज धूप और लू को लेकर चेतावनी जारी की है. दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और शरीर में पानी की कमी न होने देने की सलाह दी गई है. लगातार बढ़ती गर्मी से बिजली और पानी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है.

मेरठ में पारा 44 के पार, दिन में घरों में कैद लोग
मेरठ में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है. मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और आसमान साफ रहने से सूरज की तपिश सीधे धरती को झुलसा रही है. दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो रही है. लोग गर्मी से राहत पाने के लिए गन्ने का रस, बेल का शरबत और ठंडे पेयों का सहारा ले रहे हैं. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले तीन दिनों तक लू का असर और तेज हो सकता है.

कब मिलेगी राहत?
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल यूपी के ऊपर कोई सक्रिय मौसम प्रणाली नहीं है, जिसके कारण गर्मी लगातार बढ़ रही है. हालांकि दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. अनुमान है कि जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक मानसून उत्तर प्रदेश पहुंच सकता है. इसके बाद प्रदेश में बारिश शुरू होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. फिलहाल अगले 4 से 5 दिनों तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

TAGS

Ghaziabad weather newswestern up weather forecast

Trending news

Lucknow University
Bsc छात्रा को डार्लिंग कहने वाले प्रोफेसर पर गिरी गाज, लखनऊ विश्वविद्यालय का एक्शन
jalaun news
इनसे सीखें: यूपी में अनोखी पाठशाला! उम्र की दीवार तोड़ 'ककहरा' सीख रहे बुजुर्ग
Hardoi News
सब्सक्रिप्शन पर 50 हजार अश्लील वीडियो और तस्वीर... B.Tech कर युवक करने लगा गंदा धंधा
Maharajganj Petrol Price Hike
पेट्रोल-डीजल के लिए हाहाकार, पंप पर लंबी-लंबी कतार, मच्छरदानी लगा लोगों ने डाला डेरा
kanpur latest news
मां का कटा हाथ लेकर कमिश्नरेट पहुंचा ITBP का जवान... देखते ही मचा हड़कंप
Barabanki gold market
बाराबंकी के सर्राफा बाजार में सन्नाटा, सोने-चांदी की कीमतों में उथल-पुथल; जानिए हाल
Mahoba news
सिगरेट से जलाया, नशीला इंजेक्शन लगाया, और किया रेप, NEET छात्रा के साथ हैवानियत
Varanasi News
BHU का विवादित सवाल पर छिड़ा विवाद! ‘ब्राह्मणवादी पितृसत्ता’ वाले प्रश्न पर मचा बवाल
Kanpur News
ब्रिटानिया फैक्ट्री के मजदूरों का भारी हंगामा, वेतन बढ़ाने को लेकर किया प्रदर्शन
Hardoi News
गंगा एक्सप्रेस-वे पर गलत दिशा से आई कार ने स्कूली बस को मारी टक्कर, 9 बच्चे घायल