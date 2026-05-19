पश्चिमी यूपी में आग उगल रहा आसमान! गाजियाबाद में हीट वेव का डबल अटैक; जानिए कब मिलेगी राहत

Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते दोपहर में सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं. मौसम विभाग ने 19 से 22 मई तक कई जिलों में हीट वेव और वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया है.

गाजियाबाद में गर्म हवाओं का हमला

गाजियाबाद में तापमान लगातार ऊंचाई पर बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार जिले में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जिससे गर्मी और अधिक महसूस होगी. रात में भी तापमान ज्यादा रहने के कारण लोगों को राहत नहीं मिल रही. हीट वेव के चलते बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी मानें तो गाजियाबाद में अगले 48 से 72 घंटे तक लू का भीषण प्रकोप रहेगा. IMD ने लू का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके बाद भी 25 मई तक दिन में गर्म और तेज हवाएं चलती रहेंगी.

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बुलंदशहर में भीषण लू का अलर्ट

बुलंदशहर में भी आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने जिले में तेज धूप और लू को लेकर चेतावनी जारी की है. दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और शरीर में पानी की कमी न होने देने की सलाह दी गई है. लगातार बढ़ती गर्मी से बिजली और पानी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है.

मेरठ में पारा 44 के पार, दिन में घरों में कैद लोग

मेरठ में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है. मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और आसमान साफ रहने से सूरज की तपिश सीधे धरती को झुलसा रही है. दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो रही है. लोग गर्मी से राहत पाने के लिए गन्ने का रस, बेल का शरबत और ठंडे पेयों का सहारा ले रहे हैं. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले तीन दिनों तक लू का असर और तेज हो सकता है.

कब मिलेगी राहत?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल यूपी के ऊपर कोई सक्रिय मौसम प्रणाली नहीं है, जिसके कारण गर्मी लगातार बढ़ रही है. हालांकि दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. अनुमान है कि जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक मानसून उत्तर प्रदेश पहुंच सकता है. इसके बाद प्रदेश में बारिश शुरू होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. फिलहाल अगले 4 से 5 दिनों तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.