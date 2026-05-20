तंदूर बना गाजियाबाद! 45°C के करीब पहुंचा पारा, अगले 5 दिन लू का डबल अटैक, मेरठ-बुलंदशहर भी तपे

Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद में बुधवार सुबह से ही गर्म हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया. सुबह न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दोपहर होते-होते 44 डिग्री तक पहुंच गया. मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन हीट वेव और वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया है.

सुबह से चल रही आग उगलती हवाएं

गाजियाबाद में करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही हैं. पिछले तीन दिनों से दोपहर के समय तेज लू लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है. शहर में दोपहर बाद सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं.

IMD के अनुसार गाजियाबाद में 44.48 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने पर हीट वेव घोषित की जाती है. अगले 5 दिनों तक तापमान 43 से 44 डिग्री के बीच बना रह सकता है.

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गाजियाबाद का 6 दिन का मौसम अपडेट

- 21 मई को “हीट वेव और वार्म नाइट” की चेतावनी जारी की गई है.

- 22 मई को भी लू का असर बना रहेगा.

- 23 मई से 26 मई तक दिन में तेज सतही हवाएं चल सकती हैं, हालांकि मौसम साफ रहने की संभावना है.

मेरठ में पारा 45°C पार पहुंचने की संभावना

मेरठ में गर्मी और ज्यादा खतरनाक रूप लेती दिखाई दे रही है. मौसम विभाग के मुताबिक 20 मई को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया है. 21 और 22 मई को भी हीट वेव का अलर्ट जारी है. इसके बाद 23 मई से तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

मेरठ के लिए 26 मई तक मौसम का पूर्वानुमान

21 मई: 43°C / 28°C

22 मई: 43°C / 27°C

23 से 26 मई: तेज गर्म हवाएं, तापमान 43°C के आसपास रहने का अनुमान है.

बुलंदशहर में आसमान साफ, झुलसाएगी गर्मी

बुलंदशहर में फिलहाल हीट वेव की औपचारिक चेतावनी नहीं दी गई है, लेकिन तापमान लगातार 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. अगले एक सप्ताह तक आसमान साफ रहेगा और तेज धूप लोगों को परेशान करेगी. 21 मई को अधिकतम तापमान 45°C और न्यूनतम तापमान 27°C रहने का अनुमान है. 24 और 25 मई को तापमान 46°C तक पहुंच सकता है.

डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का बढ़ा खतरा

विशेषज्ञों का कहना है कि तेज गर्मी और उमस के कारण डिहाइड्रेशन, मांसपेशियों में ऐंठन और हीट स्ट्रोक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. इसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, मजदूरों और बीमार लोगों पर पड़ सकता है. शहरी इलाकों में बढ़ती कंक्रीट और वाहनों की गर्मी के कारण “अर्बन हीट आइलैंड” जैसी स्थिति भी बन रही है.

दोपहर 12 से 3 बजे तक घर से निकलने से बचें

विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में बाहर निकलने से बचें. उन्होंने सलाह दी है कि हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें, सिर को टोपी, गमछे या छाते से ढकें, लगातार पानी पीते रहें और सफर में पानी की बोतल साथ रखें.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.