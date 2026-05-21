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गाजियाबाद में सूरज उगलेगा आग! 44 डिग्री के साथ हीटवेव का डबल अटैक, जानिए कब मिलेगी राहत

Ghaziabad Weather Today: गाजियाबाद में गर्मी अब लोगों की सहनशक्ति की परीक्षा लेने लगी है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में शहर भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में रहेगा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 21, 2026, 06:23 PM IST
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गाजियाबाद का मौसम
गाजियाबाद का मौसम

Ghaziabad Weather Update: मौसम विभाग की पूर्वानुमान के मुताबिक गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 मई से 27 मई तक तापमान लगातार 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री तक रहने की संभावना है. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है.

22 मई को तेज आंधी के साथ बदल सकता है मौसम
हालांकि प्रदेश के कई जिलों में 22 मई को बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. गोरखपुर, प्रयागराज, देवरिया, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, आगरा, मथुरा, सोनभद्र, भदोही, बहराइच और गोंडा में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. लेकिन गाजियाबाद में राहत सीमित रहने के आसार हैं. यहां आसमान साफ रहने के बावजूद लू जैसे हालात बने रहेंगे.

दिन में लू, रात में भी नहीं राहत
मौसम विभाग के अनुसार 22 से 23 मई तक गाजियाबाद में दिन के समय “स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स” यानी तेज गर्म हवाएं चलेंगी. 22 मई तक “हीटवेव और गर्म रात” का असर भी बना रहेगा. इसका मतलब है कि रात के समय भी तापमान सामान्य से अधिक रहेगा और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. इसके बाद 24 मई से 27 मई तक मौसम साफ रहेगा लेकिन हीटवेव का असर जारी रहेगा.

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लखनऊ में भी पारा 43 डिग्री पार
राजधानी लखनऊ में भी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली. मौसम विभाग के मुताबिक यहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक पहुंच सकता है. तेज धूप और उमस के कारण लोगों को दिन में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मेरठ में 23 मई तक हीटवेव का अलर्ट
मेरठ में अगले सात दिनों तक अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. 22 , 23 मई तक तेज सतही हवाएं चलेंगी और हीटवेव का अलर्ट जारी रहेगा. कुछ इलाकों में गर्म रातें भी लोगों की परेशानी बढ़ाएंगी.

बुलंदशहर का मौसम 
बुलंदशहर में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम साफ रहने और बारिश की संभावना न होने के कारण जिले में गर्मी और ज्यादा तीखी महसूस होगी. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

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