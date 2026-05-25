बस 48 घंटे और ...गाजियाबाद समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट

Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी और बदलते मौसम के दोहरे असर से जूझ रहा है. गाजियाबाद और मेरठ समेत कई जिलों में एक तरफ सूरज आग उगल रहा है, तो दूसरी ओर आने वाले दिनों में आंधी, बारिश और गरज-चमक की संभावना भी जताई गई है.

पश्चिम उत्तर प्रदेश का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मथुरा, कानपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, रामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई है.

गाजियाबाद का मौसम

गाजियाबाद और मेरठ में फिलहाल लू का प्रकोप जारी है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद में 26 मई को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. वहीं मेरठ में भी पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. दोनों शहरों में “हीट वेव” की चेतावनी जारी की गई है.

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अगले पांच दिन का मौसम

गाजियाबाद में अगले पांच दिनों तक गर्मी लोगों की परीक्षा ले सकती है. दिन में तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम दिशा से 12 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म और शुष्क हवाएं चलेंगी. रात में भी राहत कम मिलेगी और न्यूनतम तापमान 29 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है.

28 मई से मौसम लेगा करवट

हालांकि 28 मई से मौसम करवट ले सकता है. गाजियाबाद और मेरठ दोनों जिलों में आंशिक रूप से बादल छाने, गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. कुछ इलाकों में बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं. इससे तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की उम्मीद है.

बुलंदशहर का मौसम

सोमवार को बुलंदशहर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया. बुलंदशहर में IMD ने भले ही हीट वेव का अलर्ट जारी नहीं किया लेकिन 26 मई को जिले का अधिकतम तापमान 45 डिग्री रहने का अनुमान है. गाजियाबाद के साथ बुलंदशहर में 28 मई से अगले तीन दिन तक तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का अनुमान है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी, और तापमान 4-5 डिग्री नीचे गिर कर अधिकतम 39 डिग्री हो सकता है.

मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है. वहीं किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की अपील की गई है.

Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.