Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3229521
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

45°C की आग के बाद अब मौसम का ‘यू-टर्न’! गाजियाबाद-मेरठ में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

Ghaziabad Weather Today: पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और बदलते मौसम के दोहरे असर से जूझ रहा है. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 24 से 36 घंटे में गाजियाबाद समेत आसपास के कई जिलों आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 26, 2026, 05:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गाजियाबाद का मौसम
गाजियाबाद का मौसम

Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बुलंदशहर समेत कई जिलों में एक तरफ तेज धूप और लू लोगों को परेशान कर रही है, तो दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तेज आंधी, बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. 

गाजियाबाद और आसपास के जिलों का मौसम
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 27 मई को गाजियाबाद व आसपास के इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी. गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. मेरठ और बुलंदशहर में भी पारा 44 से 45 डिग्री तक जा सकता है. 

अगले सात दिन का मौसम
IMD के 7 दिन के अपडेट के मुताबिक 27 मई को दिनभर तेज गर्म हवाएं चलेंगी और “हीट वेव” का अलर्ट जारी रहेगा. हालांकि 28 मई से मौसम अचानक करवट ले सकता है. गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के जिलों में आंशिक बादल छाने, गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय
मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 मई को पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम और सक्रिय हो सकता है. गाजियाबाद में तापमान 45 डिग्री से गिरकर 38 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है. इससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. IMD ने साफ कहा है कि 28 से 30 मई के बीच दिल्ली-NCR और पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश और तेज तूफानी हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. 

इन जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट
मेरठ, नोएडा, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, रामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में भी कई स्थानों पर बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है. 

विशेषज्ञों की सलाह
विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचने, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और बच्चों व बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की सलाह दी है. लगातार गर्म रातों के कारण हीट स्ट्रेस का खतरा भी बढ़ गया है.
Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

TAGS

Ghaziabad weather news

Trending news

Ghaziabad weather news
45°C की आग के बाद अब मौसम का ‘यू-टर्न’! गाजियाबाद में आंधी और बारिश का अलर्ट- IMD
Rampur News
रामपुर: नशीली दवाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त, भारी मात्रा में कोडीन सिरप बरामद
who is up new dgp
कौन होगा UP का स्थायी DGP? 4 साल का इंतजार होगा खत्म! रेस में ये 3 नाम
Mahoba news
यूपी ग्राम प्रधानों को मिला 6 माह का सेवा विस्तार, प्रशासक के रूप में बढ़ी जिम्मेदारी
hapur woman love story
'मोगली' चुरा ले गया 4 बच्चों की मां का दिल! 15 साल का रिश्ता तोड़ प्रेमी संग फरार
Kanpur news Hindi
पब्लिक को बवाल करने दो, पहुंचना मत... कानपुर देहात के CO का 'पुलिसिया ज्ञान' वायरल
pilibhit suttering collapses news
पीलीभीत में निर्माणाधीन मकान की शटरिंग धड़ाम, एक मजदूर की मौत, तीन की हालत गंभीर
Lucknow Dowry Death Case
लखनऊ में ट्विशा शर्मा डेथ मिस्ट्री जैसा केस, अब पुलिस करेगी ससुरालियों का पूरा हिसाब
Bakrid 2026 wishes
आपकी कुर्बानियां कबूल हों,दुआएं मंजूर हों....इन संदेशों से दें बकरीद की मुबारकबाद
sonbhadra latest news
सोनभद्र कन्हौरा ग्राम प्रधान हत्याकांड: 9 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 को उम्रकैद