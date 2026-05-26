45°C की आग के बाद अब मौसम का ‘यू-टर्न’! गाजियाबाद-मेरठ में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बुलंदशहर समेत कई जिलों में एक तरफ तेज धूप और लू लोगों को परेशान कर रही है, तो दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तेज आंधी, बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है.

गाजियाबाद और आसपास के जिलों का मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 27 मई को गाजियाबाद व आसपास के इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी. गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. मेरठ और बुलंदशहर में भी पारा 44 से 45 डिग्री तक जा सकता है.

अगले सात दिन का मौसम

IMD के 7 दिन के अपडेट के मुताबिक 27 मई को दिनभर तेज गर्म हवाएं चलेंगी और “हीट वेव” का अलर्ट जारी रहेगा. हालांकि 28 मई से मौसम अचानक करवट ले सकता है. गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के जिलों में आंशिक बादल छाने, गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है.

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नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय

मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 मई को पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम और सक्रिय हो सकता है. गाजियाबाद में तापमान 45 डिग्री से गिरकर 38 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है. इससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. IMD ने साफ कहा है कि 28 से 30 मई के बीच दिल्ली-NCR और पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश और तेज तूफानी हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.

इन जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट

मेरठ, नोएडा, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, रामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में भी कई स्थानों पर बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है.

विशेषज्ञों की सलाह

विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचने, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और बच्चों व बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की सलाह दी है. लगातार गर्म रातों के कारण हीट स्ट्रेस का खतरा भी बढ़ गया है.

Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.