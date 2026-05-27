कल से आग नहीं आसमान से बरसेगी 'राहत', तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश; गाजियाबाद समेत कई जिलों के लिए डबल अलर्ट

Ghaziabad Weather Today: गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नौतपा की झुलसाती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरा अलर्ट जारी किया है. IMD के ताजा अलर्ट के मुताबिक गुरुवार 28 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिससे गाजियाबाद, मेरठ समेत कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है.
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Ghaziabad Weather Update: दिल्ली-एनसीआर से सटे गाजियाबाद में बुधवार को भीषण गर्मी और लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. सुबह से ही सूरज के तेवर इतने तीखे रहे कि दोपहर तक सड़कें सूनी नजर आने लगीं. मौसम विभाग के अनुसार शहर का न्यूनतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा. दिनभर गर्म पछुआ हवाएं चलती रहीं और करीब 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही गर्म हवा ने लोगों को बेहाल कर दिया.
झुलसाती गर्मी के बीच राहत भरी खबर
हालांकि राहत की खबर यह है कि यह तपिश अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी. मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक 28 मई से मौसम अचानक करवट ले सकता है. पश्चिमी विक्षोभ और पुरवा हवाओं के प्रभाव से गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश की संभावना बन रही है.
तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा में 28 और 29 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. कई इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है. बिजली चमकने और हल्की ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है. स्क्रीनशॉट में जारी सात दिन के पूर्वानुमान के अनुसार 28 मई से 1 जून तक गाजियाबाद में आंधी और गरज के साथ बारिश का सिलसिला बना रह सकता है. 29 मई तक तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे लोगों को नौतपा की झुलसा देने वाली गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी.
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मौसम विभाग की सलाह
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मौसम तंत्र न होने के कारण तेज धूप और गर्म हवाओं का असर बना हुआ है. इसी वजह से अगले दो दिनों तक लू और गर्म रातों की स्थिति बनी रह सकती है. प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से कम निकलने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है.
गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं. फिलहाल लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हैं, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच अब बारिश राहत की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई है.
Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.