Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3230523
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

कल से आग नहीं आसमान से बरसेगी 'राहत', तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश; गाजियाबाद समेत कई जिलों के लिए डबल अलर्ट

Ghaziabad Weather Today: गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नौतपा की झुलसाती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरा अलर्ट जारी किया है. IMD के ताजा अलर्ट के मुताबिक गुरुवार 28 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिससे गाजियाबाद, मेरठ समेत कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 27, 2026, 05:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गाजियाबाद का मौसम
गाजियाबाद का मौसम

Ghaziabad Weather Update: दिल्ली-एनसीआर से सटे गाजियाबाद में बुधवार को भीषण गर्मी और लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. सुबह से ही सूरज के तेवर इतने तीखे रहे कि दोपहर तक सड़कें सूनी नजर आने लगीं. मौसम विभाग के अनुसार शहर का न्यूनतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा. दिनभर गर्म पछुआ हवाएं चलती रहीं और करीब 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही गर्म हवा ने लोगों को बेहाल कर दिया.

झुलसाती गर्मी के बीच राहत भरी खबर
हालांकि राहत की खबर यह है कि यह तपिश अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी. मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक 28 मई से मौसम अचानक करवट ले सकता है. पश्चिमी विक्षोभ और पुरवा हवाओं के प्रभाव से गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश की संभावना बन रही है. 

तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा में 28 और 29 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. कई इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है. बिजली चमकने और हल्की ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है. स्क्रीनशॉट में जारी सात दिन के पूर्वानुमान के अनुसार 28 मई से 1 जून तक गाजियाबाद में आंधी और गरज के साथ बारिश का सिलसिला बना रह सकता है. 29 मई तक तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे लोगों को नौतपा की झुलसा देने वाली गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : उत्तराखंड के मौसम में भारी उलटफेर, देहरादून समेत कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट; रुड़की अब 44 के पार

मौसम विभाग की सलाह
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मौसम तंत्र न होने के कारण तेज धूप और गर्म हवाओं का असर बना हुआ है. इसी वजह से अगले दो दिनों तक लू और गर्म रातों की स्थिति बनी रह सकती है. प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से कम निकलने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है. 

गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं. फिलहाल लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हैं, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच अब बारिश राहत की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई है.

Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

TAGS

Ghaziabad weather news

Trending news

Hardoi News
बेटी की इज्जत बचाने उठी आवाज, दबंगों ने घर पर बोल दिया हमला
Bakrid 2026 Guidelines
'सड़कों पर नमाज नहीं, खुले में कुर्बानी नहीं'... मुसलमानों से फरंगी महली की अपील
Mathura News
यमुना की बिगड़ती हालत पर बड़ा सवाल, आस्था के नाम पर कब तक बहता रहेगा प्रदूषण?
Ghaziabad weather news
कल से आग नहीं आसमान से बरसेगी 'राहत', गाजियाबाद में आंधी और बारिश का अलर्ट
SRN hospital
SRN अस्पताल मारपीट कांड: आरोपी डॉक्टरों के नाम छिपाने पर भड़के वकील, आमरण अनशन शुरू
effect of Nautapa
नौतपा के बाद आएगी झमाझम बारिश? जानिए क्या होता है नौतपा; क्यों बढ़ जाती है गर्मी
Mathura News
रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव, चेहरे और गले पर चोटों ने खोली हत्या की खौफनाक कहानी
Mathura News
5 मिनट से भी कम में पहुंचेगी मदद! मथुरा पुलिस को मिली हाईटेक ताकत
SRN hospital
मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हटाए गए, SRN में बवाल के बाद बड़ा एक्शन
Lucknow news
यूपी में सियासी पारा हाई: क्या 2026 के एमएलसी चुनाव की जीत 2027 का रास्ता साफ करेगी?