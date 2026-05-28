तपिश से तड़पा गाजियाबाद, अब आंधी-बारिश देगी राहत! पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि और 90 KMPH तूफान का अलर्ट

Ghaziabad Weather Update: गाजियाबाद समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. गुरुवार को सुबह से ही तेज धूप और लू के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल रखा. दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आईं और लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले. शाम ढलने के बाद भी गर्म हवाओं और तपती दीवारों से निकलती गर्मी के कारण राहत नहीं मिल सकी.

गाजियाबाद का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा की रफ्तार 17 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंची, जबकि वातावरण में नमी का स्तर करीब 19 प्रतिशत रहा. लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के चलते मई में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच चुका है.

बदलने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम

हालांकि अब मौसम करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है. गाजियाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है. अनुमान है कि 50 से 90 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

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किन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलंदशहर, रामपुर, अलीगढ़, सीतापुर, बहराइच, झांसी, ललितपुर, बांदा, अयोध्या और आसपास के जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है. कई स्थानों पर ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है. दिल्ली-एनसीआर, नोएडा और गाजियाबाद में भी बादल छाने और तेज बारिश के आसार हैं.

प्रशासन की सलाह

प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. पुराने और जर्जर भवनों से दूर रहने, बिजली के खंभों और तारों के नीचे खड़े न होने तथा खराब मौसम के दौरान घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है. किसानों को भी खेतों में पहले से कटी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने और आंधी-बारिश के दौरान खेतों में न जाने की चेतावनी दी गई है.

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मौसम विशेषज्ञों का अनुमान

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और तेज हवाओं के बाद तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है

Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.