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आंधी-बारिश और तेज हवाएं... मेरठ-गाजियाबाद में 3 जून से फिर मौसम का यू-टर्न, IMD का ताजा अलर्ट जारी

Ghaziabad Weather Today: इस बार नौतपा के  बीच आंधी-बारिश के दौर के चलते गर्मी इतनी असरदार नहीं रही और अब 3 जून से मौसम फिर यू-टर्न लेने जा रहा है. मौसम विभाग की मानें  तो 3  जून से अगले 72 घंटे गाजियाबाद समेत आसपास के इलाके में चमक-गरज के साथ आंधी-बारिश की आशंका है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jun 02, 2026, 05:48 PM IST
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गाजियाबाद का मौसम
गाजियाबाद का मौसम

Ghaziabad Weather Update: नौतपा भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम अब नया रंग दिखाने जा रहा है. मेरठ और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में 3 जून से मौसम अचानक करवट ले सकता है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बादल, बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. कुछ इलाकों में आंधी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है, जबकि व्यापक स्तर पर तेज हवाओं और मेघगर्जन को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है. 

मेरठ में 3 जून से बारिश और गरज-चमक के आसार
मौसम विभाग के 7 दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार मेरठ में 3 से 6 जून के बीच आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक-दो दौर की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. 3 जून को अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 5 और 6 जून को भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है. इसके बाद 7 और 8 जून को मौसम साफ होने लगेगा, लेकिन तापमान फिर 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. 

गाजियाबाद में गर्मी के बीच तूफानी बदलाव
गाजियाबाद में 3 जून से मौसम अधिक सक्रिय रहने की संभावना है. स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार 3, 4 और 5 जून को बादलों की आवाजाही के साथ बारिश और गरज-चमक का दौर रह सकता है. अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. मौसम विभाग ने बिजली गिरने और तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है. 

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तेज हवाएं बन सकती हैं परेशानी का कारण
हाल के दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने तेज आंधी, बिजली और भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की थी. मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और आसपास के क्षेत्रों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं की संभावना जताई गई थी. ऐसे में अगले कुछ दिनों तक मौसम पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी होगा.

लोगों के लिए सलाह
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दोपहर बाद मौसम तेजी से बदल सकता है. यदि गरज-चमक शुरू हो तो पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूर रहें. वाहन चालकों को भी तेज हवाओं और अचानक बारिश के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी. फिलहाल मेरठ और गाजियाबाद के लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ मौसम की मार का सामना करने के लिए तैयार रहने की भी जरूरत है. 

Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

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