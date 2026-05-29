गाजियाबाद में मौसम का ‘टॉरनेडो ट्विस्ट’! 90KMPH की रफ्तार से आंधी, बारिश-ओलों के साथ बिजली गिरने का खतरा

Ghaziabad Weather Update: भारतीय मौसम विभाग ने गाजियाबाद समेत आसपास के इलाकों में तेज धूल भरी आंधी, गरज-चमक, बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका है, जबकि कुछ स्थानों पर झोंके 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकते हैं.

गाजियाबाद का मौसम

गाजियाबाद में शुक्रवार को दिनभर उमस और तेज गर्मी के बाद शाम होते-होते मौसम अचानक करवट ले सकता है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शहर में आंशिक बादल छाए रहेंगे और एक-दो दौर की तेज बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिल सकती है. अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. हवा में नमी 80 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जिससे तूफान से पहले बेचैनी और उमस बढ़ेगी.

थंडरस्टॉर्म का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 30 मई को गाजियाबाद और एनसीआर के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है. 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं अचानक 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हो सकती हैं. अगले दो दिनों तक “थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी” बनी रहने की चेतावनी दी गई है.

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पश्चिमी यूपी का मौसम

बीते दिनों खराब मौसम ने पश्चिमी यूपी में तबाही मचाई थी. कई जिलों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ था. इसी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है. किसानों को भी फसलों और पशुओं की सुरक्षा के इंतजाम करने को कहा गया है.

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गर्मी से मिलेगी राहत

हालांकि इस बदले मौसम के बीच राहत की खबर भी है. तेज आंधी और बारिश के बाद भीषण गर्मी और लू से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग का अनुमान है कि जून की शुरुआत तक गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है.

Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.