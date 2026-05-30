अगले तीन घंटे सावधान! गाजियाबाद और आसपास के इलाके में 90 KM की रफ्तार से आंधी-तूफान का अलर्ट

Ghaziabad Weather Update: जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था शनिवार शाम गाजियाबाद-नोएडा और आसपास के इलाके में मौसम बड़ा बदलाव हो गया. अचानक आसमान में बादल उमड़ने लगे और फिर तेज हवाएं चलीं. और इसके बाद फिर झमाझम बारिश होने लगी.

तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट

शुक्रवार और फिर शनिवार को भी गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में आंधी और बारिश को दौर के चलते तापमान में चार से पांच डिग्री की गिरावट आ गई है. जिससे मौसम सुहाना हो गया. है. वहीं शनिवार शाम मौसम विभाग ने भी बिगड़ते मौसम की आशंका को लेकर मोबाइल पर अलर्ट जारी किया. शाम साढ़े पांच बजे के आसपास अचानक सभी मोबाइल एक साथ घनघनाए और फिर स्क्रीन पर मौसम विभाग का अलर्ट दिखाई दिया.

मौसम विभाग का मोबाइल पर अलर्ट

मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार, जिले में अगले तीन घंटे मौसम के लिहाज से बेहद खतरनाक और संवेदनशील रहने वाले हैं. बिजल कड़कने के साथ तेज आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार 60 से 70 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं जो 90 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार तक जा सकती हैं. इस दौरान मध्यम से तेज बारिश के अलावा ओलावृष्टि की भी आशंका है.

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मौसम विभाग ने तेज आंधी और बारिश के दौरान घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है. वज्रपात के दौरान किसी पेड़ के नीचे खड़े न हो. ऐसे में खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों या दफ्तरों में ही रहें. प्रशासन ने पुराने और जर्जर भवनों से दूर रहने, अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने तथा बिजली के खंभों और तारों के पास न जाने की सलाह दी है.

मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट

खराब मौसम की संभावना को देखते हुए IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने शनिवार के लिए प्रदेश के 46 जिलों में आंधी-तूफान और 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

इन जिलों में बिगड़ेगा मौसम

बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रवि दास नगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आस पास के क्षेत्र.

इन जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी

बांदा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, एवं आस पास के क्षेत्र

किसानों के लिए चेतावनी

प्रशासन ने बिजली कड़कने और तेज आंधी-बारिश के दौरान खेतों में नहीं जाने की भी सलाह दी है. प्रशासन ने सलाह दी है कि खराब मौसम की आशंका को देखते हुए फसल और पशुओं को पहले ही सुरक्षित स्थान पर रखें.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.