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गरजेंगे बादल, चलेगी तेज हवा! 4 जून को गाजियाबाद, मेरठ समेत पश्चिमी यूपी में मौसम लेगा करवट

Ghaziabad Weather Today: गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम फिर बड़ी करवट लेने वाला है. IMD की मानें तो गुरुवार 4 जनवरी को गाजियाबाद और आसपास के इलाके में आंधी और बारिश गदर मचा सकते हैं.   

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jun 03, 2026, 05:51 PM IST
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गाजियाबाद का मौसम
गाजियाबाद का मौसम

Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर रंग बदलने जा रहा है. 4 जून को गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत, हापुड़ और आसपास के जिलों में दिन की शुरुआत गर्मी और उमस के साथ हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदलने के संकेत हैं. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार कई इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश तथा तेज हवाएं चल सकती हैं.

गाजियाबाद में आंधी-बारिश की संभावना
गाजियाबाद में 4 जून को अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. दिनभर उमस महसूस हो सकती है, लेकिन शाम या देर दोपहर में बादल सक्रिय होने के साथ गरज-चमक और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी राहत दे सकती है.

मेरठ में  चमक गरज के साथ वज्रपात का अलर्ट
मेरठ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम मॉडल संकेत दे रहे हैं कि आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और एक-दो दौर की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं. गरज-चमक के साथ बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाओं की भी संभावना जताई गई है. 

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नोएडा समेत एनसीआर में राहत के आसार
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली-एनसीआर से जुड़े क्षेत्रों में भी मौसम सुहाना होने के संकेत हैं. हालांकि दिन में गर्मी बनी रहेगी, लेकिन शाम तक बादल छाने और हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. इससे तापमान में मामूली गिरावट दर्ज हो सकती है.

किसानों और यात्रियों के लिए सलाह
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि गरज-चमक के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें. तेज हवा के कारण कमजोर होर्डिंग्स और अस्थायी ढांचों के आसपास सावधानी बरतने की जरूरत है. खेतों में कार्य कर रहे किसानों को भी मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

5 जून तक बना रह सकता है असर
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 जून तक कहीं-कहीं गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. इसके बाद 7 जून से मौसम अपेक्षाकृत साफ होने और तापमान में फिर बढ़ोतरी के संकेत हैं. 

Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

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