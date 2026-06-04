गाजियाबाद-नोएडा में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-तूफान और झमाझम बारिश; अगले 48 घंटे सावधान!

Ghaziabad Weather Update: जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया था, गुरुवार दोपहर अचानक नोएडा-गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर का मौसम बदल गया. अचानक सूरज छिप गया, बादल उमड़ आए और फिर तूफानी हवाएं चलने लगीं. और इसके बाद झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दे दी.

नोएडा और गाजियाबाद के कुछ इलाकों में भी मौसम बदल गया. नोएडा में करीब ढाई बजे तेज आंधी चलने लगी और आसमान से सूरज गायब हो गया. इसके बाद धूल भरी हवाओं के साथ तेज बारिश होने लगी.

नोएडा-गाजियाबाद में झमाझम बारिश

नोएडा-गाजियाबाद में गुरुवार को मौसम पूरी तरह से यू-टर्न ले चुका है. तेज हवाएं चल रही हैं और झमाझम बारिश हो रही है. हवाएं इतनी तेज चलीं कि पेड़ों टहनियां टूटकर गिर गईं, सड़कों पर जो जहां था वहीं थम गया.

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गाजियाबाद कल 5 जनवरी का मौसम

गाजियाबाद में 5 जून को भी आंधी और बारिश का येलो अलर्ट है. हालांकि मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. दिनभर उमस महसूस हो सकती है, लेकिन शाम या देर दोपहर में बादल सक्रिय होने के साथ गरज-चमक और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी राहत दे सकती है.

नोएडा कल 5 जनवरी का मौसम

IMD की वेबसाइट की मानें तो 5 जून शुक्रवार को नोएडा में आंधी- बारिश का येलो अलर्ट है. दिन भर बादलों का आवाजाही बनी रहेगी और कहीं-कहीं बारिश का अनुमान है. इससे पहले 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी भी आने का अलर्ट है.

किसानों और यात्रियों के लिए सलाह

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि गरज-चमक के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें. तेज हवा के कारण कमजोर होर्डिंग्स और अस्थायी ढांचों के आसपास सावधानी बरतने की जरूरत है. खेतों में कार्य कर रहे किसानों को भी मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

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Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.