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6 जून को मौसम का डबल अटैक: आंधी-बारिश, फिर शुरू होगी 44°C की तपिश; नोएडा-गाजियाबाद रहें सतर्क

Ghaziabad Weather Today: बीते दो दिन से गाजियाबाद-नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम तेज हवाओं के बाद बारिश के चलते सुहावना बना हुआ है. इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है शनिवार को आंधी बारिश के बाद फिर से झुलसाने वाली गर्मी लौटेगी.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jun 05, 2026, 06:25 PM IST
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गाजियाबाद का मौसम
गाजियाबाद का मौसम

Ghaziabad Weather Update: मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि नोएडा और गाजियाबाद में 6 जून का दिन मौसम के लिहाज से काफी उतार-चढ़ाव वाला रहने वाला है. मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ-साथ एनसीआर क्षेत्र में भी गरज-चमक, बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है. कई इलाकों में 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी आशंका है.

गाजियाबाद का मौसम 
गाजियाबाद में शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहे, हवा में नमी रही, गुरुवार को हुई बारिश का असर हवाओं में साफ तौर पर महसूस हुआ. अधिकतम तापमान 4-5 डिग्री गिरकर 35 डिग्री के आसपास रहा. 

नोएडा का मौसम
नोएडा में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहा जो बीते दिनों के मुकाबले 4-5 डिग्री कम था. मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार नोएडा में 6 जून को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. शनिवार को बादलों और बारिश के कारण गर्मी से थोड़ी राहत की उम्मीद है, लेकिन यह राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है. 

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आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम 
7 जून से आसमान साफ होने लगेगा और तापमान तेजी से बढ़ेगा. 8 जून को पारा 40 डिग्री, 9 जून को 41 डिग्री, 10 जून को 43 डिग्री और 11 जून तक 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में अगले सप्ताह फिर से भीषण गर्मी और लू जैसे हालात बनने की संभावना है.

बारिश के बाद लौटेगी झुलसाने वाली गर्मी
गाजियाबाद में 6 जून को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. शनिवार को बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश के कारण मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा. हालांकि 7 जून के बाद यहां भी तापमान लगातार बढ़ेगा. 

पूर्वानुमान के मुताबिक 9 जून को तापमान 41 डिग्री, 10 जून को 43 डिग्री और 11 जून को 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. साफ आसमान और बढ़ती उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. 

मौसम विभाग की सलाह
मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को आंधी और बिजली गिरने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है. वाहन चालक सावधानी बरतें और अनावश्यक यात्रा से बचें. वहीं अगले सप्ताह बढ़ने वाली गर्मी को देखते हुए पर्याप्त पानी पीने, धूप में निकलने से बचने और दोपहर के समय विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

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