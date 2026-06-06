Ghaziabad Weather Update: उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों तक आंधी, बादल और हल्की बारिश के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. पश्चिमी विक्षोभ के असर के कमजोर पड़ने के साथ ही प्रदेश में तेज गर्मी की वापसी शुरू हो गई है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार रविवार, 7 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और दिन के तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी.