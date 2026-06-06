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यूपी में फिर लौटी तपिश! गाजियाबाद-मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44°C तक पहुंचेगा पारा, दोपहर में चलेंगी गर्म हवाएं

Ghaziabad Weather Today: उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होते ही गर्मी फिर लौटने लगी है. मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक रविवार से आसमान साफ रहेगा और जल्द ही तापमान 42 डिग्री तक पहुंचेगा.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 06, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:08 PM IST
यूपी में फिर लौटी तपिश! गाजियाबाद-मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44°C तक पहुंचेगा पारा, दोपहर में चलेंगी गर्म हवाएं
Image Credit: गाजियाबाद का मौसम

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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