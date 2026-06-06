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Ghaziabad Weather Update: उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों तक आंधी, बादल और हल्की बारिश के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. पश्चिमी विक्षोभ के असर के कमजोर पड़ने के साथ ही प्रदेश में तेज गर्मी की वापसी शुरू हो गई है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार रविवार, 7 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और दिन के तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी.
पश्चिमी यूपी का मौसम
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान आसमान लगभग साफ रहेगा. बादलों की अनुपस्थिति और तेज धूप के कारण दोपहर के समय गर्मी का प्रभाव अधिक महसूस होगा. खासतौर पर पश्चिमी यूपी और आसपास के क्षेत्रों में गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं.
गाजियाबाद और मेरठ में तेज धूप का रहेगा असर
मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार गाजियाबाद और मेरठ में रविवार से तापमान लगातार बढ़ने की संभावना है. गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है, जबकि मेरठ में पारा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होने का अनुमान है.
सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहेगा, लेकिन दोपहर बाद धूप की तीव्रता बढ़ने लगेगी. शाम तक गर्म हवाओं का असर बना रह सकता है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार खुले क्षेत्रों और सड़कों पर गर्मी अधिक महसूस होगी.
नोएडा से आगरा धूप करेगी बेहाल
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा समेत कई जिलों में भी तेज धूप रहने की संभावना है. इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 41 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि कुछ स्थानों पर लू जैसे हालात भी बन सकते हैं.
11-12 जून से मौसम के यू-टर्न का अनुमान
हालांकि अगले कुछ दिनों तक किसी बड़े बारिश सिस्टम की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन 11 और 12 जून के आसपास कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाने और हल्की बारिश या गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.
लोगों के लिए सलाह
विशेषज्ञों ने नागरिकों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और सीधे धूप के संपर्क से बचने की जरूरत है. बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गर्मी का दौर तेज होने जा रहा है और आने वाले दिनों में लोगों को भीषण धूप और बढ़ते तापमान का सामना करना पड़ सकता है.
Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.