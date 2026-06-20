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Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के जिलों में अगले एक सप्ताह तक भीषण गर्मी और तेज धूप का असर बना रहने की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार क्षेत्र में फिलहाल मानसून की सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है, जिसके चलते दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है. अधिकांश दिनों में आसमान साफ या मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है.
गाजियाबाद में कैसा रहेगा मौसम
गाजियाबाद में शनिवार को अधिकतम तापमान लगभग 39.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अगले सात दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार 21 जून से तापमान में और वृद्धि होगी. 22 जून से 26 जून के बीच अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.
20 जून को क्षेत्र में आंशिक बादल छाने और एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है. हालांकि इसके बाद मौसम मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है.
मेरठ में भी जारी रहेगा गर्म मौसम
मेरठ में शनिवार को अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. आगामी सप्ताह में यहां भी गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 24 जून से 26 जून के बीच अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा.
पूरे सप्ताह मौसम मुख्यतः साफ रहने का पूर्वानुमान है और किसी विशेष मौसम चेतावनी की घोषणा नहीं की गई है.
सुबह-शाम उमस बढ़ा सकती है परेशानी
गाजियाबाद और मेरठ दोनों शहरों में सुबह के समय आर्द्रता अपेक्षाकृत अधिक रहने से उमस का प्रभाव महसूस किया जा सकता है. दिन में तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए.
क्या कहते हैं मौसम संकेत?
मौजूदा पूर्वानुमान संकेत देता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले सात दिनों तक गर्म और शुष्क मौसम का दौर जारी रह सकता है. गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर और आसपास के इलाकों में लोगों को तेज धूप, बढ़ते तापमान और उमस के लिए तैयार रहना होगा. फिलहाल क्षेत्र में व्यापक बारिश या मानसूनी राहत के कोई मजबूत संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं.