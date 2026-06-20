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गाजियाबाद-नोएडा में सूरज गायब, बादल छाए; बारिश के आसार, जानें रविवार को कैसा रहेगा मौसम

Ghaziabad Weather Today: शनिवार शाम को गाजियाबाद-नोएडा में अचानक सूरज को बादलों ने ढक लिया और हवा में तरावट आ गई. मौसम विभाग ने क्षेत्र में शनिवार को बारिश का पूर्वानुमान जताया है. आइये जानते हैं 21 जून से अगले 4 दिन पश्चिमी यूपी का मौसम कैसा रहने का अनुमान है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 20, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:03 PM IST
गाजियाबाद-नोएडा में सूरज गायब, बादल छाए; बारिश के आसार, जानें रविवार को कैसा रहेगा मौसम
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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