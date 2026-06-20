Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के जिलों में अगले एक सप्ताह तक भीषण गर्मी और तेज धूप का असर बना रहने की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार क्षेत्र में फिलहाल मानसून की सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है, जिसके चलते दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है. अधिकांश दिनों में आसमान साफ या मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है.