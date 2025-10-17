Ghaziabad Weather: दिवाली से पहले गाजियाबाद में जहरीली हुई हवा! AQI 350 पार, GRAP-1 लागू

Ghaziabad Weather Update: दिल्ली–एनसीआर में एक बार फिर हवा ज़हरीली होती जा रही है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इलाके लोनी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक पहुंच गया है, जबकि गाजियाबाद के अलग-अलग इलाकों में AQI 300 के आसपास दर्ज किया गया है.
गाजियाबाद में GRAP-1 लागू
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP-1 लागू कर दिया गया है. दिवाली नज़दीक है, ऐसे में प्रदूषण का खतरा और बढ़ सकता है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और बाहर जाते समय मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें. गाजियाबाद के नेशनल हाईवे-9 के पास ऊंची-ऊंची इमारतें कुछ दिन पहले तक साफ दिखाई देती थीं, जो अब प्रदूषण की परत से ढकी हुई नजर आ रही हैं.
प्रदूषण बढ़ने से लोगों को परेशानी
दिवाली से पहले प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी से लोग परेशान नज़र आने लगे हैं. कई लोगों को आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायतें भी होने लगी हैं. अब ज़रूरत है कि इस स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि लोगों को यह दमघोंटू हवा और ज़्यादा परेशान न करे.
गाजियाबाद का तापमान
बीते एक सप्ताह में मौसम का मिजाज बदला है. सुबह और शाम को ठंडक का अहसास हो रहा है. हालांकि दिन में आसामान साफ है और धूप निकल रही है. लेकिन न्यूनतम पारे में गिरावट देखने को मिल रही है. गाजियाबाद में 17 अक्टूबर यानी शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रह सकता है. सापेक्षिक अधिकतम आर्द्रता 80 फीसदी और न्यूनतम 60 फीसदी रहने के आसार हैं.
