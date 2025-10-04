Advertisement
गाजियाबाद में दारोगा का “इश्क, धोखा और धमकी” का खेल, महिला ने लगाए गंभीर आरोप

Ghaziabad News: गाजियाबाद में एक पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप महिला ने लगाए हैं. महिला ने इसको लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.आरोपों में प्यार, शादी का झांसा, बलात्कार, गर्भपात और धमकी देना शामिल है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 04, 2025, 01:58 PM IST
Ghaziabad News (सांकेतिक तस्वीर)
Ghaziabad News (सांकेतिक तस्वीर)

Ghaziabad News (पीयूष गौड़): यूपी के गाजियाबाद जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस महकमे की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शालीमार गार्डन की रहने वाली 32 वर्षीय रेखा त्यागी ने अदालत में अर्जी देकर सब इंस्पेक्टर जय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोपों में प्यार, शादी का झांसा, बलात्कार, गर्भपात और धमकी देना शामिल है.

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला
महिला का कहना है कि 2019 में उसके केस की जांच जय सिंह को मिली थी. इसी दौरान सब इंस्पेक्टर ने उसे चौकी बुलाकर जबरन संबंध बनाए और खुद को अविवाहित बताते हुए शादी का वादा करता रहा. जब महिला गर्भवती हुई तो उसने दवाइयाँ खिलाकर गर्भपात कराया. बाद में जय सिंह ने 1 जुलाई 2024 को आर्य समाज मंदिर में शादी की और 2 जुलाई को उसका रजिस्ट्रेशन भी कराया.

भाई को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप
लेकिन शादी के बाद भी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया. असली खेल तब सामने आया जब यह पता चला कि सब इंस्पेक्टर पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम अर्चना है.  इतना ही नहीं, जब महिला ने शिकायत की तो जय सिंह ने धमकाया “कार्रवाई वापस ले लो वरना तुझे और तेरे भाई को झूठे संगीन केस में फंसा दूंगा.” आरोप है कि उसका भाई अंशुल त्यागी को सचमुच एक केस में फंसा भी दिया गया. 

पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप
पीड़िता का कहना है कि पुलिस महकमा आरोपी को बचा रहा है, इसलिए उसने अदालत का सहारा लिया है. हैरानी की बात ये है कि जो सब इंस्पेक्टर अपराध रोकने और इंसाफ दिलाने के लिए तैनात था, वही अब “इश्क़, धोखा और धमकी” की तिकड़ी में घिर गया है.

;