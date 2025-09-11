नेपाल हिंसा में गाजियाबाद की महिला की मौत, हयात होटल में आग लगी तो चौथी मंजिल से गद्दे पर कूदी, पति से बिछड़ी, किस्मत ने नहीं दिया साथ
नेपाल हिंसा में गाजियाबाद की महिला की मौत, हयात होटल में आग लगी तो चौथी मंजिल से गद्दे पर कूदी, पति से बिछड़ी, किस्मत ने नहीं दिया साथ

Ghaziabad News: नेपाल के काठमांडू में दंगा के दौरान गाजियाबाद की महिला की हुई मौत हो गई. हयात में आगजनी के दौरान महिला पति के साथ होटल की चौथी मंजिल से गद्दों पर कूदी थी लेकिन पति से बिछड़ने पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 11, 2025, 11:57 PM IST
नेपाल हिंसा में गाजियाबाद की महिला की मौत, हयात होटल में आग लगी तो चौथी मंजिल से गद्दे पर कूदी, पति से बिछड़ी, किस्मत ने नहीं दिया साथ

अमित त्रिपाठी/गाजियाबाद: नेपाल में चल रही हिंसा में एक भारतीय महिला की मौत हो गई है. महिला गाजियाबाद की रहने वाली है. वो अपनी पति के साथ काठमांडू स्थित मंदिर के दर्शन के लिए गई थी. इसी दौरान काठमांडू में हिंसा के दौरान जब हयात होटल में ठहरे थे, होटल को आग लगा दी गई. हालांकि होटल स्टाफ ने गद्दे बिछाए और उन्होंने अपने पति के साथ चौथी मंजिल से गद्दों पर छलांग लगाई. इस हादसे में तो वो बच गई थीं लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. 

पूरा घटनाक्रम विस्तार से 
गाजियाबाद के रहने वाले रामवीर सिंह गोला अपनी पत्नी राजेश गोला के साथ काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए 7 सितंबर को गए थे. पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद दंपती काठमांडू स्थित हयात होटल में रुके हुए थे.9 तारीख को उपद्रवियों ने होटल में आग लगा दी. होटल आग से घिरा तो दंपति ने चौथी मंजिल से कूद कर जान बचाने का प्रयास किया क्योंकि होटल मैनेजमेंट ने नीचे गद्दा बिछा दिए थे जिसके कारण 55 वर्षीय राजेश गोला गंभीर रूप से घायल हो गई और इस भगदड़ में अपने पति से बिछड़ गई.  इस दौरान इलाज नहीं होने के कारण राहत कैम्प में महिला की मौत हो गई. 

महिला का शव भारत लाया गया
गुरुवार शाम एंबुलेंस के माध्यम से नेपाल के काठमांडू से सोनौली बॉर्डर मृतक महिला का शव लाया गया, जहां पर पहले से मौजूद भारतीय एंबुलेंस के द्वारा परिजन गाजियाबाद लेकर रवाना हुए. भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर इस हृदय विदारक घटना से सबकी आंखें नम हो गई थी. 

किसी से मदद नहीं मिली- मृतक महिला के पति
जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में मृतक महिला के पति ने बताया कि वह गाजियाबाद से नेपाल पशुपतिनाथ घूमने के लिए गए थे. इसी दौरान नेपाल में हिंसा फैल गई और उनकी पत्नी की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि नेपाल की स्थिति काफी खराब है और दंगो के समय पुलिस सेना का कोई मतलब नहीं रह गया और उनकी पत्नी का समय से इलाज न होने के कारण मौत हो गई जबकि उन्होंने सभी लोगो ने मदद की गुहार लगाई थी. 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

;