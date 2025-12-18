किराए के बदले मकान मालकिन को मिली मौत! सूटकेस में पैक की लाश, पति-पत्नी गिरफ्तार

गाजियाबाद/वैभव शर्मा: गाजियाबाद के थाना राजनगर एक्सटेंशन के ओरा चमेरा सोसायटी में 6 महीने का बकाया किराया मांगने पर दंपति ने मकान मालकिन दीपशिखा की कुकर मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव के टुकड़े करके एक सूटकेस में भर दिए. सूटकेस को छुपाने के लिए उसे बेड के अंदर रख दिया. महिला काफी देर तक जब अपने घर नहीं पहुंची तो परिजन ने तलाश शुरू की. फ्लैट के सीसीटीवी चेक किए गए, जिसमें महिला किराएदार के कमरे में जाते हुए दिखी दे रही थी लेकिन बाहर नहीं आई.

पुलिस ने दंपति को किया गिरफ्तार

परिवार को शक हुआ तो वह सीधे फ्लैट में पहुंचे और दरवाजा खटखटाया. काफी देर बाद जब दरवाजा खुला तो उन्हें देखकर अजय गुप्ता और उसकी पत्नी दोनों भागने लगे. शोर सुनकर पड़ोसी भी पहुंच गए और दंपति को पकड़ लिया. परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के बाद शव को बेड से बरामद किया. पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

क्या बोलीं एसीपी नंदग्राम?

एसीपी नंदग्राम उपासना पांडे ने बताया, "17 दिसंबर को करीब 11.15 बजे थाना नंदग्राम पर पीआरवी द्वारा सूचना मिली थी कि ओरा सुमेरा सोसायटी मे एक मर्डर हो गया है. थाना नंदग्राम पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जाँच एवं पूछताछ से पाया गया कि उमेश शर्मा कि पत्नी दीपशिखा शर्मा जो एम-105 ओरा सुमेरा सोसायटी राजनगर एक्सटेंशन की रहने वाली थीं, वह अपने दूसरे फ्लेट पर किराया लेने गयी थी. लेकिन रात तक फ्लैट पर वापस नहीं लौटीं."

Add Zee News as a Preferred Source

किराया बना मर्डर की वजह?

बताया जा रहा है कि आरोपी पति-पत्नी ने 5-6 महीने का किराया नहीं दिया था. जब मकान मालिक रेंट मांगने पहुंची तो उसकी निर्ममता से हत्या कर दी. शव को सूटकेस में भरकर बेड के अंदर छिपा दिया. लेकिन सोसाइटी के लोगों को संदेह होने पर आरोपियों ने भागने का प्रयास किया लेकिन लोगों ने उनको पकड़ लिया. पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. इस घटना से आसपास के लोग और पड़ोसी हैरान हैं.

लाल बैग में मिला शव, आरोपी गिरफ्तार

आगे बताया, "उनकी मेड को शक हुआ और वह उस फ्लेट में गयी. संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली. जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है. किरायेदारों के नाम अजय गुप्ता एवं आकृति गुप्ता हैं, दोनों पुलिस हिरासत में है. परिवारजनों से तहरीर लेने के बाद सुसंगत धाराओं मे मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है."