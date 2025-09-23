सॉरी मैम, अब नहीं...गाजियाबाद में महिला पुलिस टीम ने हिस्ट्रीशीटर को किया लंगड़ा, महिलाओं ने निकाल दी सारी हेकड़ी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2933465
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

सॉरी मैम, अब नहीं...गाजियाबाद में महिला पुलिस टीम ने हिस्ट्रीशीटर को किया लंगड़ा, महिलाओं ने निकाल दी सारी हेकड़ी

Ghaziabad Police Encounter: गाजियाबाद में ऐसा पहली बार हुआ है. सोमवार रात एक महिला पुलिस अधिकारी ने अपनी टीम के साथ मिलकर लूट,चोरी और छिनैती के आरोपी बदमाश को मुठभेड़ में धर दबोचा. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ghaziabad Women Police Encounter
Ghaziabad Women Police Encounter

Ghaziabad Women Police Encounter: यूपी में महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर सामने आई है. योगी राज में महिला पुलिसकर्मी, बदमाशों पर भारी पड़ीं. यूपी के गाजियाबाद में देर रात हुई मुठभेड़ ने यह साबित कर दिया कि योगी सरकार में महिला सशक्तिकरण केवल नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि मैदान में भी महिला पुलिसकर्मी अपनी बहादुरी से बदमाशों के इरादों को चकनाचूर कर रही हैं.  गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने देर रात हुई मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश जितेंद्र को गिरफ्तार किया है. महिला पुलिस ने बदमाश को कैसे धर दबोचा ये डिटेल में जानिए.

जानें कहां पर हुई कार्रवाई
गाजियाबाद में देर रात हुई मुठभेड़ ने यह साबित कर दिया कि योगी सरकार में महिला सशक्तिकरण केवल नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि मैदान में भी महिला पुलिसकर्मी अपनी बहादुरी से बदमाशों के इरादों को चकनाचूर कर रही हैं. महिला थाने की टीम ने चौकी लोहियानगर के पास चेकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए जबरदस्त कार्रवाई की.  स्कूटी सवार बदमाश ने पुलिस को देखकर भागने और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने प्रशिक्षित अंदाज में जवाबी फायरिंग की और बदमाश को घायल कर धर दबोचा. इसके बाद दो महिला पुलिसकर्मी उसे कंधे पर टांग कर अपने साथ ले गईं. इस दौरान आरोपी माफी मांगता हुआ नजर आया.

आरोपी मांगने लगा माफी
बता दें कि घायल आरोपी जितेंद्र को दो महिलापुलिसकर्मी अपने कंधे पर टांग कर ले गईं. इस दौरान वह रोते हुए उनसे माफी मांगता नजर आया.  इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी कहता हुआ सुना जा सकता है कि उसने बचने के लिए गोली चलाई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी पर लूट के कई मामले दर्ज
गिरफ्तार आरोपी जितेंद्र, जो पहले से ही लूट और चोरी के आठ मामलों में वांछित था, के कब्जे से चोरी की स्कूटी, टैबलेट, मोबाइल और अवैध तमंचा बरामद हुआ. यह कार्रवाई न केवल पुलिस की सतर्कता को दर्शाती है बल्कि इस बात का भी उदाहरण है कि अब बदमाशों को महिला पुलिसकर्मियों से भी खौफ खाने की जरूरत है.  योगी सरकार की ‘महिला शक्ति मिशन’ जैसी नीतियों का असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है, जहां महिला पुलिस दल निडर होकर अपराधियों को चुनौती दे रहे हैं और कानून व्यवस्था को और मजबूत बना रहे हैं.

TAGS

Ghaziabad Women Police EncounterGhaziabadUTTAR PRADESH

Trending news

Ghaziabad Women Police Encounter
सॉरी मैम, अब नहीं..गाजियाबाद में महिला पुलिस टीम ने हिस्ट्रीशीटर को किया लंगड़ा
UP Politics
आजम खान की रिहाई और BSP में जाने पर अखिलेश का बड़ा बयान, जानिए क्या बोले सपा प्रमुख
Sonbhadra News
सोनभद्र में 25-25 हजार के 2 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, जवाबी कार्रवाई में लगी गोली
UP Home Guard Vacancy 2025
UP होमगार्ड भर्ती 2025 में बड़े बदलाव,शिक्षा,उम्र,फिजिकल के नियम कड़े,देखें डिटेल्स
Shardiya Navratri 2025
जंगल में बसा है लेहड़ा देवी का दरबार, महाभारत काल से है इस मंदिर का कनेक्शन!
Gorakhpur Deepak murder case
गोरखपुर में दीपक हत्याकांड में एक्शन,पिपराईच थानेदार सस्पेंड,9 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
Aligarh road accident
अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर कार और मिनी बस में टक्कर के बाद लगी आग, 5 लोग जिंदा जले
Azam Khan out of jail
सीतापुर जेल से बाहर आए आजम खान! जेल के बाहर समर्थकों का हुजूम,रुचि वीरा भी पहुंची
aligarh latest news
पानीपुरी खाने वाले सावधान! अलीगढ़ में गोलगप्पे के पानी में निकला मेंढक का बच्चा
Bareilly latest news
I Love Mohammad पोस्टर हटाने वाले के हाथ काट दूंगा- बयान देने वाले डॉ. नफीस पर FIR
;