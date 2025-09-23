सॉरी मैम, अब नहीं...गाजियाबाद में महिला पुलिस टीम ने हिस्ट्रीशीटर को किया लंगड़ा, महिलाओं ने निकाल दी सारी हेकड़ी

Ghaziabad Women Police Encounter: यूपी में महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर सामने आई है. योगी राज में महिला पुलिसकर्मी, बदमाशों पर भारी पड़ीं. यूपी के गाजियाबाद में देर रात हुई मुठभेड़ ने यह साबित कर दिया कि योगी सरकार में महिला सशक्तिकरण केवल नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि मैदान में भी महिला पुलिसकर्मी अपनी बहादुरी से बदमाशों के इरादों को चकनाचूर कर रही हैं. गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने देर रात हुई मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश जितेंद्र को गिरफ्तार किया है. महिला पुलिस ने बदमाश को कैसे धर दबोचा ये डिटेल में जानिए.

जानें कहां पर हुई कार्रवाई

गाजियाबाद में देर रात हुई मुठभेड़ ने यह साबित कर दिया कि योगी सरकार में महिला सशक्तिकरण केवल नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि मैदान में भी महिला पुलिसकर्मी अपनी बहादुरी से बदमाशों के इरादों को चकनाचूर कर रही हैं. महिला थाने की टीम ने चौकी लोहियानगर के पास चेकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए जबरदस्त कार्रवाई की. स्कूटी सवार बदमाश ने पुलिस को देखकर भागने और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने प्रशिक्षित अंदाज में जवाबी फायरिंग की और बदमाश को घायल कर धर दबोचा. इसके बाद दो महिला पुलिसकर्मी उसे कंधे पर टांग कर अपने साथ ले गईं. इस दौरान आरोपी माफी मांगता हुआ नजर आया.

आरोपी मांगने लगा माफी

बता दें कि घायल आरोपी जितेंद्र को दो महिलापुलिसकर्मी अपने कंधे पर टांग कर ले गईं. इस दौरान वह रोते हुए उनसे माफी मांगता नजर आया. इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी कहता हुआ सुना जा सकता है कि उसने बचने के लिए गोली चलाई थी.

आरोपी पर लूट के कई मामले दर्ज

गिरफ्तार आरोपी जितेंद्र, जो पहले से ही लूट और चोरी के आठ मामलों में वांछित था, के कब्जे से चोरी की स्कूटी, टैबलेट, मोबाइल और अवैध तमंचा बरामद हुआ. यह कार्रवाई न केवल पुलिस की सतर्कता को दर्शाती है बल्कि इस बात का भी उदाहरण है कि अब बदमाशों को महिला पुलिसकर्मियों से भी खौफ खाने की जरूरत है. योगी सरकार की ‘महिला शक्ति मिशन’ जैसी नीतियों का असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है, जहां महिला पुलिस दल निडर होकर अपराधियों को चुनौती दे रहे हैं और कानून व्यवस्था को और मजबूत बना रहे हैं.