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तेरहवीं के बाद ‘जिंदा’ लौटा बेटा... गाजियाबाद में अंतिम संस्कार के बाद युवक घर पहुंचा तो मचा हड़कंप

Ghaziabad News: पिछले महीने लापता एक युवक का शव मिलने पर परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर डाला. एक महीने बाद 'मृत' बेटा अचानक घर पहुंच गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 25, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:47 PM IST
तेरहवीं के बाद ‘जिंदा’ लौटा बेटा... गाजियाबाद में अंतिम संस्कार के बाद युवक घर पहुंचा तो मचा हड़कंप
Image Credit: Ghaziabad Girdhar SinghSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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