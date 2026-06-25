अचानक घर वालों के सामने आ खड़ा हुआ

गिरधर के लौटने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. आखिर वह इतने दिनों तक कहां रहा? परिजनों ने जिस शव की पहचान गिरधर के रूप में की थी, वह किसका था? पहचान की प्रक्रिया में चूक कहां हुई? क्या डीएनए परीक्षण या अन्य वैज्ञानिक पहचान प्रक्रिया पूरी तरह नहीं अपनाई गई और यदि हत्या के आरोप गलत साबित होते हैं तो उन लोगों का क्या होगा, जिन्हें इस मामले में हिरासत और जांच का सामना करना पड़ा. सोसायटी में उस समय कौतूहल का माहौल बन गया जब गिरधर को मृत मान चुके लोगों के सामने वह जीवित आकर खड़ा हो गया.